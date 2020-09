Polskie Centrum Akredytacji zabiera głos w sprawie konfliktu w branży drobiarskiej

Polska znów może eksportować drób i jaja do Arabii Saudyjskiej

Spór między Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz a Krajową Radą Drobiarstwa-Izbą Gospodarczą dotyczy kwestii nadzoru nad badaniami drobiu na obecność salmonelli.

21 sierpnia opublikowaliśmy stanowisko KIPDiP w tej sprawie, w którym organizacja zdecydowanie sprzeciwia się proponowanym przez KRD-IG zmianom w krajowych programach zwalczania salmonelli.

25 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

Głos w sporze postanowiło zabrać także Polskie Centrum Akredytacji. Poniżej pełna treść przesłanego naszej redakcji stanowiska PCA:

Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka akredytująca, potwierdza w formie akredytacji, kompetencje laboratoriów badawczych w odniesieniu do wymagań normy zharmonizowanej PN-EN ISO/IEC 17025. Wymagania te dotyczą zarówno kompetencji do prowadzenia badań, jak i pobierania próbek, które następnie poddawane są badaniom.

Spełnianie przez laboratorium badawcze wymagań w odniesieniu do procesu, obejmującego pobieranie próbek i późniejsze ich badanie, jest podstawą i gwarancją zapewnienia „ważności wyników badań” - właściwości decydującej o możliwości wykorzystania wyników badań zgodnie z przeznaczeniem. Należy mieć na uwadze, że proces akredytacji laboratoriów badawczych zawsze odnosi się do etapu pobierania próbek, niezależnie od tego czy akredytowane laboratorium samo pobiera próbki i jest za to odpowiedzialne, czy też próbki dostarcza klient. Ten fakt może mieć znaczenie w poruszanej obecnie na szerokim forum problematyce badania drobiu na obecność Salmonella w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli.

Co więcej, nieodłacznym elementem akredytacji jest weryfikacja bezstronności laboratoriów w prowadzonej działalności laboratoryjnej. Bezstronność, rozumiana jako obiektywność w działaniu i unikanie, bądź minimalizowanie konfliktu interesów, dotyczy całej akredytowanej działalności. Pełne potwierdzenie dla szeroko rozumianej obiektywności wyniku badania jest więc możliwe tylko wówczas, gdy zarówno pobieranie próbek, jak i późniejsze badanie są objęte akredytacją jako jeden proces.