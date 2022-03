Polskie drobiarstwo w przededniu katastrofy? "Trzeba zacząć działać"

Wszystko wskazuje na to, że drobiarstwo wraz z produkcją pasz znalazły się w przededniu katastrofy - ocenia Mariusz Szymyślik, dyrektor KIPDiP ds. strategii. fot. PTWP

Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz ds. strategii w specjalnym felietonie dla portalspozywczy.pl analizuje sytuację na rynku drobiarskim i paszowym w kontekście pandemii i wojny w Ukrainie. Tekst publikujemy w całości poniżej:

Ceny drobiu i jaj rosną, a producenci są przerażeni

Polskie drobiarstwo w ostatnich dwóch latach zrozumiało, co oznacza stare przekleństwo „obyś żył w ciekawych czasach”. Kiedy w kwietniu 2020 roku cena skupu żywca kurcząt rzeźnych spadła do absurdalnie niskiego poziomu 1,85 zł/kg (sic!) hodowcy myśleli, że znaleźli się w piekle, i że gorzej być już nie może. Mylili się. Dziś, kiedy kilogram żywca jest droższy o 225 procent (sic!) i kosztuje rekordowe ponad sześć złotych rolnicy wcale się nie cieszą. Co więcej, są znacznie bardziej przerażeni niż byli wtedy, gdy ceny spadły tak nisko, że przekroczyły granice wyobraźni największych pesymistów.

Dlaczego pasze będą jeszcze droższe?

Nieważne, czy pierwsze było jajo czy kura. Ważne, że przed jajem oraz przed kurą były pasze. Dziś na rynku pasz brakuje, a ich ceny oderwały się tak dalece od realnych poziomów, że księgowi z wytwórni pasz rwą sobie włosy z głowy na równi z hodowcami drobiu.

Dramat rozpoczął się od ataku Rosji na Ukrainę. Wywóz zagraniczny pszenicy z Ukrainy oraz z Rosji to wspólnie około 29 procent światowego eksportu tego zboża. Wybuch wojny spowodował najpierw psychologiczną reakcję na giełdach surowców gdzie z początku podrożała pszenica, a później wszystko, co mogło ją zastąpić. Za kolejny szok dotyczący cen zbóż na świecie odpowiadała już sfera realna. Bardzo szybko okazało się bowiem, że morska droga eksportu pszenicy z Ukrainy jest zamknięta, a alternatywy lądowe – jak dotąd – nie działają.

Sytuacja na rynku zbóż nie jest przejściowa?

Swoistym „efektem drugiej rundy” są pojawiające się komentarze analityków, które zakładają, że obecna sytuacja nie jest przejściowa i należy liczyć się z trwałym ograniczeniem podaży zbóż na świecie. Wszystko to powoduje paniczne reakcje całego sektora gospodarki żywnościowej. Rolnicy i elewatory nie chcą sprzedawać zbóż i bez umiaru podnoszą ich ceny. Wytwórnie pasz notują tak olbrzymi popyt, że nawet w normalnych warunkach pełnego zaopatrzenia w surowce nie byłyby w stanie go zaspokoić. Tymczasem hodowcy drobiu i inni tradycyjni odbiorcy pasz chcą kupić zdecydowanie więcej niż potrzebują obawiając się braków w przyszłości. Tę szaloną presję wspiera spadek kursu złotego, który powoduje, że sprzedaż polskich zbóż za granicę jest opłacalna jak nigdy.

Co ciekawe, taka sytuacja jak w Polsce ma miejsce w niemal każdym zakątku Europy i świata. Jakby tego wszystkiego było mało zamieszanie na rynku surowców paszowych pogłębiają inwestorzy finansowi. Wiele funduszy hedgingowych ma teraz długie pozycje w surowcach paszowych, co oznacza, że grają na dalsze zwyżki. Mamy zatem samonapędzający się mechanizm i, jak mawiają Amerykanie, 'perfect storm'.

Ceny drobiu rosną nie tylko przez pasze

Pasze, które wpadły w korkociąg pociągnęły za sobą drób i inne rodzaje mięsa. Jeśli nie uda się tego zatrzymać możemy mieć poważne kłopoty. Poszkodowani będą nie tylko rolnicy, nie tylko zakłady drobiarskie i mięsne, ale także konsumenci. Ale po kolei. Pasze drożeją dosłownie codziennie, ale wzrosty ich cen to tylko część kłopotu. Ważniejsza wydaje się być dostępność pasz, a właściwie jej brak. Drobiarze kładą się do łóżek nie wiedząc czy następnego dnia będą mieli czym nakarmić ptaki…

Jest jednak i druga strona medalu. Ukraina jest jednym z największych producentów na świecie drobiu i jaj. Gros tej produkcji trafiało do tej pory na rynki Unii Europejskiej. Obecnie z Ukrainy nie wyjeżdża nic. To powoduje, że polskie mięso kurcząt rzeźnych jest na rynkach unijnych rozchwytywane.

Rośnie popyt na jaja z Polski

Podobnie jest z jajami. Szczególnie chętnie jaja z Polski są kupowane przez europejskie zakłady przetwórcze. Trudno się zatem dziwić, że ceny drobiu i jaj również rosną na rynkach hurtowych z dnia na dzień. Na razie wzrosty nie są tak szybkie jak wzrosty cen pasz, ale to tylko kwestia czasu. Oprócz braku dostaw z Ukrainy Europa boryka się bowiem z mniejszą produkcją drobiarską. Stało się tak ze względu na pandemię COVID-19. W odpowiedzi na zamknięte restauracje i działające w niewielkim zakresie hotele w wielu krajach zmniejszono pogłowie kur nieśnych oraz wstawienia brojlerów.

Odbudowanie tego potencjału nie przychodzi łatwo. Co więcej, presja organizacji ekologicznych i chowy alternatywne do klatkowego zmniejszają efektywność i zdolność drobiarstwa do szybkich reakcji na potrzeby rynku. Jakby tego było mało wiosna jest tradycyjnie porą, w której produkty drobiarskie drożeją. Jednak czynniki sezonowe także nie zamykają korowodu spraw, które pchają ceny w górę. Przed oczyma musimy mieć także dystopijny krajobraz po grypie ptaków.

Drobiarstwo w przededniu katastrofy?

Wszystko wskazuje na to, że drobiarstwo wraz z produkcją pasz znalazły się w przededniu katastrofy. Co zatem można zrobić? Wielu uczestników rynku, działaczy organizacji drobiarskich oraz specjalistów ma prostą receptę: utrudnić eksport surowców paszowych poza Polskę. Taka quasi interwencja rynkowa mogłaby rzeczywiście pomóc. Wielu wolnorynkowo nastawionych ekonomistów przestrzega jednak przed takim działaniem dowodząc, że każdy kij ma dwa końce. Jeśli bowiem „dziś” utrudnimy eksport zbóż, to „jutro” ktoś inny może wpaść na pomysł utrudnienia eksportu produktów drobiarskich, których ceny mogą wtedy spaść jak jesienne liście.

W dyskusjach o państwowym interwencjonizmie pojawia się także argument światowych banków centralnych, które walcząc z pandemią COVID-19 wpompowały tak dużo pieniędzy do systemu, że wyhodowały inflację, która wydaje się być nie do zatrzymania. A przypomnijmy, bankierzy centralni byli w stu procentach byli pewni słuszności wymyślonego przez siebie rozwiązania…

Zostajemy jednak z pytaniem: jeśli manipulowanie przy eksporcie nie jest idealnym wyjściem to co nim jest? Zdaje się, że jedynym racjonalnym ruchem jest odpowiedzialne podnoszenie cen dla odbiorców końcowych. Sieci handlu nowoczesnego muszą zrozumieć, że tanio już było i dopóki sytuacja się nie uspokoi muszą płacić swoim dostawcom godziwie. Nadszedł też czas na pobudkę dla KOWR i Ministerstwa Rolnictwa. Co można zrobić? Podpowiemy: można wyobrazić sobie interwencje słowne, dyskusje z Komisją Europejską, wykorzystanie przepisów o przewadze kontraktowej i wiele innych rzeczy... Trzeba jednak zacząć działać. Wymaga tego interes polskiej gospodarki żywnościowej.