Polskie Mięso: Projekt zakazu uboju rytualnego ekonomicznie szkodliwy i niekonstytucyjny

W minionym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród propozycji znalazł się zapis o ograniczeniu uboju na potrzeby religijne do rzeczywistych potrzeb członków gmin wyznaniowych mieszkających w Polsce.

Zdaniem Związku Polskie Mięso propozycja ta jest sprzeczna z obowiązującym w Polsce prawem i prawnie bezskuteczna ze względu na obowiązujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 roku (Sygn. akt K 52/13) orzekający, że brak zezwolenia na poddawanie zwierząt ubojowi w rzeźni według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne jest niezgodny z konstytucją.

- Co więcej projekt nowelizacji jest ekonomicznie szkodliwy oraz wprost godzi w bezpieczeństwo socjalne wielu tysięcy pracowników sektora przetwórstwa mięsnego, mieszkańców wsi i rolników. Dodatkowo ograniczenie uboju religijnego w Polsce w żaden sposób nie poprawi dobrostanu zwierząt, a wręcz pogorszy go, gdyż zwierzęta będą musiały pokonać setki kilometrów w transporcie do miejsc uboju poza granicami kraju - wskazuje Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

ZPM nie ma wątpliwości, że propozycje wprowadzenia zakazu uboju religijnego, pomimo obowiązującego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, mającego skutek opisany w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, są działaniem niezgodnym z prawem oraz podważają wiarygodność i pewność prawa, a szczególnie są naruszeniem normy art. 7 Konstytucji RP (legalizmu działań) oraz art. 83 Konstytucji RP (obowiązku przestrzegania prawa).

- Naszym zdaniem niedopuszczalnym jest również przyjęcie wąskiej regulacji polegającej na zezwoleniu na ubój religijny jedynie związkom wyznaniowym wyłącznie na potrzeby ich członków. Stoi to w sprzeczności z szerokim pojęciem użytym w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009. Przepis ten nie określa katalogu osób, a jedynie stanowi o szczególnych metodach wymaganych przez obrzędy religijne. Wąskie interpretowanie tego prawa, które swoim wyrokiem odrzucił już Trybunał Konstytucyjny, skutkuje odebraniem praw człowieka i wolności obywatelskich oraz wolności gospodarczej, które są fundamentem Unii Europejskiej, której od 2004 roku Polska jest członkiem - wskazuje ZPM.