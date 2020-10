Polskie organizacje rolnicze aktywnie włączą się w kampanię "To nie jest stek"

Z informacji Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wynika, że Parlament Europejski chce zmienić poprawkę 165 do sprawozdania w sprawie zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, autorstwa Erica Andrieu, która została przyjęta w kwietniu 2019 roku. Poprawka ta odnosi się do zakazu wykorzystywania nazw mięsa w sprzedaży żywności wegańskiej i wegetariańskiej. FBZPR w pełni popiera tą poprawkę. - W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele produktów roślinnych wykorzystujących nazwy produktów pochodzenia zwierzęcego np. wegańskie kiełbaski czy sojowe burgery. Oprócz stosowania tych oznaczeń, niektóre podmioty działające na rynku spożywczym realizują ambitne strategie reklamowe i marketingowe, które w wielu przypadkach wprowadzają konsumentów w błąd, gdyż podmioty te starają się sprzedawać produkty wegańskie lub wegetariańskie jako substytuty produktów pochodzenia zwierzęcego – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Konsumenci mogą oczywiście samodzielnie wybierać produkty, które im odpowiadają, powinni jednak to czynić w oparciu o wiarygodne informacje uczciwie opisujące właściwości produktów. Często jest to jednak niemożliwe. Musimy pamiętać, że każdy produkt spożywczy ma własne właściwości odżywcze, cechy i parametry, a także różne składniki. Dlatego też należy unikać stosowania tych samych określeń w różnych kategoriach produktów, w celu zachowania uczciwej konkurencji i przejrzystości wobec konsumentów. – Dlatego apelujemy do Parlamentu Europejskiego o obronę oryginalnej poprawki w brzmieniu przyjętym w kwietniu 2019 r. i o niegodzenie się na żadne kompromisy. Nie możemy przyzwolić na ustępstwa w zakresie prawa konsumentów do wiarygodnych informacji o cechach i właściwościach odżywczych produktów, które kupują – podsumował Marian Sikora.