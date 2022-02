Pomoc dla rybaków. Jest projekt nowelizacji

Będzie pomoc dla wszystkich armatorów, którzy nie uzyskali jej w ramach wcześniejszego rozporządzenia – poinformował w Sejmie wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. W MRiRW powstał projekt noweli specustawy covidowej, który ma to zapewnić.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 09-02-2022, 16:37

Krzysztof Ciecióra zapowiedział, że rybacy dostaną pomoc w ramach specustawy covidowej. fot. PAP/Mateusz Marek

MRiRW o pomocy dla rybaków

"Podjęliśmy stosowne działania i można powiedzieć, że procedura legislacyjna jest już realizowana" - powiedział w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra.

Komisja zebrała się, by wysłuchać odpowiedzi MRiRW na ponowiony dezyderat w sprawie sytuacji armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Związany jest on z ciężkim położeniem armatorów rybołówstwa po decyzji władz UE, które wprowadziły od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku, także rekreacyjnego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ciecióra wyjaśnił, że w ministerstwie przygotowano projekt noweli ustawy z 2 marca 2020 r. o zwalczaniu COVID-19 (specustawy covidowej) która ma umożliwić wypłacenie wsparcia finansowego właścicielom jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne, a którzy wcześniej nie otrzymali odszkodowania.

Zaznaczył, że po wpisaniu projektu noweli do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów "będzie możliwe rozpoczęcie dalszych etapów procesu legislacyjnego nad tym projektem".

"Obejmujemy pomocą wszystkich armatorów, którzy uczestniczą w tym procesie - tych, którzy wcześniej nie uzyskali pomocy, jaka była udzielana w ramach wcześniejszego rozporządzenia" - powiedział Ciecióra.

Zmiana ustawy covidowej pomoże rybakom?

"Są dwa kroki do podjęcia: pierwszy to nowelizacja specustawy covidowej, (...)i drugi: zmiana upoważnienia do wydania rozporządzenia, na podstawie którego będzie wypłacana pomoc" - tłumaczył dyrektor departamentu prawnego w MRiRW Mariusz Gorzowski.

Jak powiedział, został złożony wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Konieczna jest teraz zgoda KPRM, aby rozpocząć pracę nad projektem jako rządowym.

Na pytanie posła Artura Łąckiego (KO), kiedy zostaną zrealizowane wypłaty odszkodowań dla armatorów rybołówstwa wiceminister Ciecióra odpowiedział, że chciałby, "aby udało się to zrealizować w ciągu najbliższych trzech miesięcy".

Przewodniczący komisji Marek Sawicki (KP) zwrócił uwagę, że w tej sprawie nadal mylony jest przedmiot "dyskusji i debaty". "Bo ja ciągle słyszę o odszkodowaniach covidowych ze strony ministerstwa, a kompletnie nie rozmawiamy o kwestii rekompensat dla rybołówstwa rekreacyjnego z powodu zamknięcia połowów" - powiedział.

Jak zauważył rzecznik Sztabu Kryzysowego Armatorów Rybołówstwa Rekreacyjnego Michał Niedźwiecki, środowa komisja miała "po raz kolejny określić, kiedy dojdzie do spotkania (armatorów) z premierem (Henrykiem) Kowalczykiem" i kiedy ministerstwo "zacznie rozmawiać" z armatorami o wypełnieniu porozumienia zawartego z MGMiŻŚ w styczniu 2020 r., które zakładało wsparcie branży.

"To, o czym w tej chwili rozmawiamy, to jest odejście od tematu" - podkreślił. Wskazywał, że armatorzy nie zgadzają się na zamknięcie sprawy jedynie uzyskaniem odszkodowania z ustawy covidowej.

Przewodniczący Marek Sawicki zgłosił wniosek o nieprzyjęcie odpowiedzi MRiRW na ponowiony dezyderat komisji. Posłowie nie zgłosili sprzeciwu.