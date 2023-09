Do tej pory zarejestrowano ponad 21 tys. wniosków o pomoc finansową dla hodowców trzody chlewnej – przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór trwa do 15 września br., a maksymalna stawka pomocy wynosi 500 tys. zł – dodano.

Ponad 21 tys. wniosków o pomoc finansową dla hodowców trzody chlewnej /fot. pixabay

Wnioski o pomoc dla hodowców trzody chlewnej tylko do 15 września

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomniała, że do 15 września br. trwa nabór o pomoc finansową dla hodowców trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym.

Do tej pory zarejestrowano ponad 21 tys. wniosków - najwięcej w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim - poinformowano.

Nawet 500 tys. zł la producenta rolnego

ARiMR przekazała, że w ramach tego programu jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Prowadzona działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a sam hodowca powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak dodano, niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca br. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, oraz zarejestrowanie w ARiMR zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia br. Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do bazy identyfikacji i rejestracji zwierząt IRZ.

