Porozumienie ds. ASF: Potrzeba nacisku na sieci handlowe, aby odbierały produkty wieprzowe ze strefy niebieskiej

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF zaprezentowało wnioski ze spotkania w dniu 22 października 2020 r. Porozumienie tworzą: Polpig, UPEMI, Związek Polskie Mięso, Polsus i Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy.

Porozumienie zabrało głos w sprawie procedowanej ustawy o ochronie zwierząt, która daje uprawnienia organizacjom prozwierzęcym do wchodzenia na fermy podobne do IW. W ocenie Porozumienia jest to sprzeczne z zasadami bioasekuracji i zagraża rozprzestrzenianiu wirusa ASF na kolejne stada trzody chlewnej.

Kolejny wniosek to brak zakładów ubijających świnie ze strefy niebieskiej na zachodzie kraju.

- Niezbędny jest nacisk na sieci handlowe, aby odbierały produkty wieprzowe ze strefy niebieskiej. Większy popyt na wieprzowinę ze strefy niebieskiej przyczyni się do uruchomienia dodatkowych ubojni i zimniejszy różnice cenowe w stosunku do strefy białej. Do rozmów powinny być włączone organizacje branżowe, strona rządowa i przedstawiciele sieci handlowych. Wnioskujemy, aby różnica w cenach skupu pomiędzy strefą białą a niebieską była rekompensowana ze Skarbu Państwa. Postulujemy, aby zakłady, które uzyskały pozwolenie na ubój świń ze strefy niebieskiej, były uwidocznione na stronie internetowej GIW - wnioskuje Porozumienie.

W ocenie Porozumienia plan zwalczania ASF opracowany przez Centralny Sztab Kryzysowy, w którym brak jest przedstawicieli branży, jest nieskuteczny i wymaga zmian.

- Postulujemy prowadzenie przedstawicieli Porozumienia do sztabu centralnego oraz wojewódzkich. Współpraca wojewodów, samorządów, organizacji rolniczych, inspekcji weterynaryjnej, kół łowieckich, służb leśnych jest niezbędna w zwalczaniu ASF. Presja wirusa w środowisku rośnie. Wirus rozprzestrzenia się na wschodzie, zachodzie, a także w centralnej części kraju. Łącznie w 2020 roku potwierdzono 3403 przypadków oraz 100 ognisk. Brak skutecznych rezultatów walki z ASF może doprowadzić do decyzji Komisji Europejskiej o zamknięciu całego kraju (scenariusz rumuński).

Rolnicy, którzy znaleźli się w strefach niebieskich i czerwonych, w dalszym ciągu zgłaszają utrudnienia w przemieszczaniu świń z powodu braku zgody PLW. Wnosimy o jednoznaczne uregulowanie tej kwestii poprzez wydanie odpowiednich wytycznych GIW. Dotychczasowe regulacje nie rozwiązały problemu przemieszczania trzody chlewnej między strefami - czytamy we wniosku.

Porozumienie ds. walki z ASF apeluje także o bardziej skuteczne działania na szczeblu Komisji Europejskiej w sprawie znoszenia stref niebieskich już po 3 miesiącach, w rejonach gdzie jest to możliwe.

- Wnosimy o udostępnianie (anonimowo) przyczyn ognisk ASF. Informacje te staną się cennym źródłem wiedzy niezbędnym do poprawy bioasekuracji na fermach. Postulujemy także przedstawienie wszystkich kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na walkę z ASF (nadzór weterynaryjny, badania laboratoryjne, odstrzały sanitarne, odszkodowania tytułem likwidacji ogniska ASF itp.), które w zestawieniu z dodatkowymi kosztami oszacowanymi przez rolników i przemysł mięsny uświadomi społeczeństwu całkowite koszty finansowe walki z chorobą - czytamy we wnioskach.