Szwajcarscy wyborcy odrzucili w referendum propozycję wprowadzenia w tym kraju zakazu hodowli przemysłowej. Na czym miałaby polegać ta regulacja i jakich argumentów używały obie strony w dyskusji poprzedzającej głosowanie?

Szwajcarzy nie chcą zakazu przemysłowej hodowli zwierząt. fot. shutterstock

Szwajcaria nie chce zakazu hodowli przemysłowej

W niedzielę, 25 września 2022 roku szwajcarscy wyborcy odrzucili w referendum propozycję zakazu hodowli przemysłowej - wskazuje Reuters. Alpejski kraj nie zostanie tym samym pierwszym na świecie, który zakaże intensywnej hodowli zwierząt.

Według wstępnych wyników pochodzących z rządowej aplikacji VoteInfo, 62,86 proc. Szwajcarów zagłosowało przeciwko wpisaniu do konstytucji wzmianki o "ochronie godności zwierząt hodowlanych, takich jak bydło, kurczaki i świnie",

- Głosowałem na nie - powiedział cytowany przez Reutersa mieszkaniec Genewy Fabrice Drouin. - Są rolnicy, którzy prowadzą intensywną hodowlę zwierząt, ale szanują dobrostan zwierząt i, aby nakarmić ludność, musimy przynajmniej w niewielkim stopniu prowadzić hodowlę przemysłową. W przeciwnym razie nie będziemy mogli już jeść mięsa - dodał.

Na czym miał polegać zakaz hodowli przemysłowej w Szwajcarii?

Propozycja poddana pod głosowanie w szwajcarskim referendum nakładałaby na rząd m.in. ustanowienie surowszych zasad opieki nad zwierzętami, w tym dostępu do przestrzeni na zewnątrz i ich uboju. Co ważne, wymogi obejmowałyby również importowane zwierzęta i produkty zwierzęce.

Proponowana poprawka, przygotowana przez koalicję, w skład której wchodzi m.in. Partia Zielonych i kilka organizacji pozarządowych, zakłada 25-letni okres przejściowy. Nowelizacja wymaga od właścicieli gospodarstw, aby zapewnili zwierzętom "swobodny dostęp do terenów zewnętrznych i odpowiednich dla gatunku pomieszczeń", a także wskazuje, że cały proces uboju, w tym transport ma być humanitarny.

Projekt zmian nakazuje również mniejsze zagęszczenie na farmach, wzywając do przyjęcia wytycznych stosowanych przez organizację Bio Suisse, która zajmuje się certyfikacją produkcji ekologicznej w Szwajcarii. Normy te ograniczają liczbę świń w dowolnej zagrodzie lub oborze do 1000, a liczbę kur niosek do 2000.

Dlaczego Szwajcarzy nie chcą zakazu hodowli przemysłowej?

Szwajcarski rząd odrzucił propozycję zmian, twierdząc, że takie zmiany naruszyłyby umowy handlowe, zwiększyłyby koszty inwestycyjne i operacyjne oraz podniosły ceny żywności.

Z drugiej strony według obliczeń rządu w Bernie, tylko 3300 szwajcarskich farm, tj. około 6,6 proc. musiałoby po wejściu w życie nowych przepisów albo znacznie zmniejszyć swoje stada, albo zwiększyć rozmiar wybiegów dla zwierząt.

„Myślę, że generalnie ludzie sami się regulują” – powiedział mieszkaniec Genewy Florian Barbon, który sprzeciwił się tej inicjatywie. „Nie sądzę, że potrzebujemy do tego ram prawnych”.

Czy Szwajcarzy potrzebują hodowli przemysłowej?

Co ciekawe, przeciętne gospodarstwo mleczne w Szwajcarii ma tylko 24 krowy, podczas gdy w USA i Niemczech jest to odpowiednio 300 i 250 krów - podaje 'Time'.

- To prawda, że ​​w Szwajcarii nie mamy zbyt wielu dużych gospodarstw – mówi cytowana przez serwis Martina Munz, której partia socjaldemokratyczna opowiada się za zakazem. - Ale mamy wiele rzeczy, które możemy zrobić lepiej, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Nie chodzi tylko o liczbę zwierząt w grupie, ale także o to, jak są trzymane, chodzi o ubój i transport - tłumaczy.

Co UE planuje w sprawie ferm przemysłowych?

Na początku kwietnia 2022 roku Komisja Europejska opublikowała przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z 2010 r. Mimo że w przeszłości tylko największe gospodarstwa hodowlane w UE były objęte dyrektywą, to w najnowszym przeglądzie zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych bydła, trzody chlewnej i drobiu wchodzących w jej zakres, który docelowo ma objąć gospodarstwa rodzinne traktowane teraz jako „instalacje rolno-przemysłowe” - informuje Copa-Cogeca.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Bruksela powraca do tematu emisji przemysłowych. Rodzinne gospodarstwa zapłacą wysoką cenę?

Kontrowersyjna w ocenie branży mięsnej dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED) zakłada, że gospodarstwa rodzinne powyżej 150 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), będą traktowane jako „instalacje rolno-przemysłowe”.

Co zmieni dyrektywa o emisjach przemysłowych?

Z analiz Copa-Cogeca wynika, że proponowane zmiany doprowadzą do wzrostu obciążeń administracyjnych i kosztów i dotkną 184 tys. gospodarstw w całej Unii Europejskiej. Podczas dyskusji na ten temat Polska zwróciła uwagę, że wprowadzenie tych przepisów zakłóci warunki handlu międzynarodowego i osłabi konkurencyjność unijnej żywności na światowych rynkach.

- Jednocześnie nikt nie ma pewności czy uda się wynegocjować z krajami trzecimi warunku lustrzane czyli wprowadzić do umów handlowych takie same wymagania dla towarów importowanych. Dlatego Komisja Europejska powinna zawiesić pracę nad dyrektywą i wróci do niej dopiero, gdy będzie wiedziała co udało się jej uzgodnić z krajami trzecimi. Wtedy będzie można rozmawiać od ilu DJP gospodarstwo będzie podlegać dyrektywie IED – powiedział Jerzy Wierzbicki grupy roboczej „Wołowina” Copa-Cogeca.

Copa-Cogeca uważa, że pogorszenie konkurencyjności unijnych rolników będzie oznaczać także łatwiejsze wejście zagranicznej konkurencji na rynek UE. Ponieważ Komisja Europejska twierdzi, że dyrektywa IED przyniesie zyski unijnej gospodarce poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zaproponowano, aby część z tych zysków przeznaczyć dla rolników na wspomaganie „zielonej transformacji”. Zwłaszcza, że wszyscy w UE mierzą się z obecnie z rosnącymi kosztami produkcji związanymi z wysokimi cenami energii oraz problemem suszy.

