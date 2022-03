Powstanie fundusz promocji żywności roślinnej?

Partnerzy koalicji Future Food 4 Climate chcą powołania funduszu promocji produktów roślinnych. Środki na jego działalność miałyby pochodzić od...producentów mięsa i mleka.

14-03-2022

Czy w Polsce ma szanse powstać fundusz promocji żywności roślinnej? fot. shutterstock

Czy UE przestanie wspierać promocję mięsa i nabiału?

Partnerzy koalicji Future Food 4 Climate zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o zmianę stanowiska w sprawie finansowania promocji mięsa i nabiału i działania na rzecz promowania zrównoważonej roślinnej żywności.

Od czerwca 2021 r. organizacje pozarządowe z całej Europy apelują do Komisji Europejskiej o zakończenie finansowania promocji mięsa i nabiału w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja Europejska nadal nie podjęła decyzji w tym zakresie, a Polska jest wśród państw, które silnie przeciwstawiają się reformie polityki promocji.

Future Food 4 Climate to koalicja powstała z inicjatywy Green REV Institute, która stanowczo sprzeciwia się dalszemu finansowaniu promocji tego, co szkodzi środowisku, ludziom i zwierzętom. W ocenie organizacji promocja mięsa i nabiału jest sprzeczna z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i strategii Od pola do stołu.

Powstanie fundusz promocji żywności roślinnej?

Organizacje podpisane pod listem apelują o 4 podstawowe działania: Po pierwsze, stworzenie nowego funduszu do promocji produktów roślinnych – w ramach ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Aktywiści domagają się także podjęcia działań mających na celu rozszerzenie zakresu zastosowania Funduszu Promocji Owoców i Warzyw "ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia diety wegańskiej oraz produktów nieprzetworzonych, jak również z uwzględnieniem rozpowszechniania wiedzy naukowej i technicznej.", a także podjęcie działań mających na celu rozszerzenie działalności Funduszu Promocji Roślin Oleistych, które również są obecne w diecie roślinnej.

Najciekawszy postulat autorów pisma dotyczy jednak tego, aby zobowiązać producentów odprowadzających wpłaty na fundusze związane z promocją mięsa i nabiału do odprowadzania nowo utworzonej składki na nowo utworzony fundusz promocji produktów roślinnych, lub – w przypadku jego nieutworzenia – na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

Branża mięsna zapłaci za promocję żywności roślinnej?

Jako przykład kampanii promującej spożywanie wołowiny podaje się “Become a beefetarian” na którą wydane zostało ponad 3,5 miliona euro z funduszy UE.

Future Food 4 Climate wskazuje, że promocja produktów pochodzenia roślinnego koresponduje również z unijną strategią „Od pola do stołu”, której jednym z celów jest promocja pełnowartościowej i zdrowej żywności opartej w jak największym stopniu na rolnictwie ekologicznym.

- Promocja produktów zwierzęcych pozostaje w sprzeczności ze Strategią promocji żywności autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której wskazano, że “prowadzone w jej ramach działania informacyjne i promocyjne mają zachęcić konsumentów do zakupu produktów rolnych i środków spożywczych objętych systemami jakości żywności oraz zwrócić uwagę na specyficzne cechy danych produktów lub ich przewagę nad innymi, w szczególności na jakość, specyficzne metody produkcji, wysokie wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowanie środowiska” Polityka promocji produktów zwierzęcych stoi w oczywistej sprzeczności z tymi założeniami - oceniają autorzy inicjatywy.

List Otwarty podpisały poniższe organizacje:

Green REV Institute

Fundacja Chlorofil

Stowarzyszenie Wiosna Bez Barier

Rodzice dla Klimatu

ProVeg Polska

Fundacja Ne_Ni

Fundacja Szkatułka

Open Dialogues on Climate Change Poland