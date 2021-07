Powstanie rynek mięsa znakowanego o gorszej jakości?

KRIR postuluje, aby w celu przeciwdziałania nieuczciwym i nieetycznym zjawiskom na styku skupu zwierząt rzeźnych i przetwórstwa, stworzyć równoległą ofertę rynkową dla mięsa znakowanego o gorszej jakości.

Problem zagospodarowania mięsa ze zwierząt „niepełnowartościowych” wciąż istnieje. fot. Andreas Klammer on Unsplash

Co zrobić z mięsem z niepełnowartościowych zwierząt?

2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 24 czerwca 2021 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie rozwiązania problemu zagospodarowania mięsa ze zwierząt „niepełnowartościowych”.

- Z obserwacji skupów żywych zwierząt na cele rzeźne, w szczególności zwierząt po przebytych chorobach lub urazami nasuwa się podejrzenie, że część mięsa z takich zwierząt trafia do przetwórstwa i do zwykłego obrotu rynkowego. Stwarza to okoliczności do pojawiania się afer medialnych, tak jak to miało miejsce z tzw. „leżakami” w rzeźni w 2019 r. - czytamy w stanowisku Krajowej Rady Izb Rolniczych.

KRIR postuluje, aby w celu przeciwdziałania nieuczciwym i nieetycznym zjawiskom na styku skupu zwierząt rzeźnych i przetwórstwa, uderzających w opinie o rolnikach, stworzyć, ze wsparciem krajowym, równoległą ofertę rynkową dla mięsa znakowanego o gorszej jakości, w tym z wyodrębnionych ubojni i sklepów (punktów sprzedaży) dla zbytu takiego mięsa i ograniczenia sposobności do nieuczciwego zarobku dla nieuczciwych przetwórców.

KRIR proponuje również stworzenie możliwości uboju na własne potrzeby po decyzji lekarza weterynarii.