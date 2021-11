Pracownicy ubojni k. Nidzicy zatrzymani za kradzież 2,5 tony mięsa

Dwóch pracowników ubojni koło Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) zatrzymano na gorącym uczynku podczas próby kradzieży mięsa. Jak ustaliła policja, z ubojni przez ostatnie dwa lata skradziono łącznie 2,5 tony wieprzowiny.

Kradzież mięsa z ubojni; fot. unsplash.com

Według policji dwóch pracowników ubojni zostało przyłapanych przez pracodawcę na kradzieży mięsa. Przedsiębiorca wezwał policję po tym, jak ujawnił 130 kg wieprzowiny w bagażniku auta zaparkowanego na terenie firmy, które należało do 46-letniego pracownika. Policja zatrzymała również drugiego z pracowników, który miał uczestniczyć w tym przestępstwie. Przy okazji okazało się, że przyszedł on do pracy kompletnie pijany - miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Regularne kradzieże wieprzowiny z ubojni

Według ustaleń policji 46-latek przez ostatnie dwa lata regularnie okradał pracodawcę. W ostatnich miesiącach dołączył do niego 55-letni wspólnik. "W sumie z ubojni mogło zostać skradzione blisko 2,5 tony mięsa wieprzowego. Podejrzani swoim działaniem narazili pracodawcę na straty w kwocie ponad 38 tys. zł" - podała policja.

Młodszemu z mężczyzn przedstawiono łącznie 49 zarzutów kradzieży. Drugi z podejrzanych usłyszał cztery zarzuty kradzieży, których miał dokonać wspólnie z 46-latkiem. Przyznał się do ich popełnienia.

Za kradzież grozi do pięciu lat więzienia.