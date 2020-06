Prawnik: Branża mięsna już wie, co oznacza zbyt duże uzależnienie od jednej sieci

Ludomir Biedecki, radca prawny w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. zaznacza, że analizując skutki przejęcia Tesco przez Netto dla dostawców obu sieci, nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

- Oczywiście, współpraca między dużą siecią i dużym dostawcą może być źródłem synergii (centralizacja kosztów, w tym np. poprzez zaangażowanie mniejszych zespołów do współpracy handlowej czy zasobów logistycznych, łatwiejsza kontrola jakości i jej większa stabilność, mniejsza liczba relacji prawnych kreująca mniej potencjalnych ryzyk). Niemniej, nawet więksi dostawcy starają się utrzymywać zdywersyfikowany portfel odbiorców, zwłaszcza zaś dbają o zachowanie ostrożnych proporcji dużych sieci w ich sprzedaży. Model, w którym znacząca lub przeważająca część produkcji jest przeznaczona dla jednego odbiorcy jest ryzykowny i sądzę, że branża dokonała głębokiej analizy takiego rozwiązania i wyciągnęła wnioski. Nie można, rzecz jasna, wykluczyć, że niektórzy dostawcy (więksi lub nieco mniejsi), wciąż borykający się z konsekwencjami koronawirusa poczują się pod większym przymusem przyjęcia strategii współpracy z jednym głównym odbiorcą. To będzie oceniane indywidualnie - dodaje.

Prawnik zwraca uwagę, że rynek polski jest przede wszystkim rynkiem dyskontów.

- Nieco inaczej niż np. we Francji, gdzie hipermarkety mają znaczący udział rynkowy i są formatem lubianym, Polacy wolą formułę tańszych sklepów, w których zakupy mogą być robione częściej. W ten trend wpisuje się nabycie sklepów Tesco przez Netto. Organiczny rozwój takiej sieci, przy ostrej konkurencji i dużej presji na koszty, byłby długi i niepewny. Ta transakcja pozwala zaś Netto przejść do konkurencji z największymi obecnymi w Polsce. Wydaje mi się, że strategie pozostałych konkurentów, już z pewnym udziałem w rynku, starających się posiadać podobną liczbę sklepów opierają się na innych założeniach (np. posiadając już dość liczne lokalizacje sieć ma być dalej rozwijana organicznie, bez jednorazowych znaczących kosztów i ryzyk). Nie mam jednak większych wątpliwości, że podobnie jak w Europie Zachodniej czeka nas dalsza konsolidacja w branży dostawców, co przyczyni się do wzmocnienia modelu współpracy dużych podmiotów - ocenia.

Czy przejęcie Tesco przez Netto to dobra wiadomość dla branży mięsnej? Więcej na ten temat w naszym tekście z cyklu "Mięso na wtorek".