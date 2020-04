Prawnik: Pandemia osłabi branżę mięsną i ułatwi przejęcia dużym graczom

W ocenie Ludomira Biedeckiego największe wyzwania dla branży mięsnej na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce to utrzymanie mocy produkcyjnych przy zmniejszeniu możliwości eksportu, a co za tym idzie zachowanie zatrudnienia na poziomie sprzed wybuchu pandemii bądź zbliżonym.

- O ile tzw. tarcza antykryzysowa umożliwia występowanie o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, to w gruncie rzeczy żaden pracodawca nie chce ani zwalniać pracowników, ani wprowadzać drastycznych zmian polegających na przestoju czy skróceniu wymiaru czasu pracy. Niestety, słyszymy o konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających z drastycznymi obniżkami wynagrodzeń czy nawet zwolnień grupowych - dodaje.

Ekspert zwraca uwagę na zachowanie możliwości finansowania działalności przy ewentualnym naruszeniu tzw. covenantów w umowach kredytowych.

- Konieczne jest możliwie szybkie podjęcie rozmów z bankami odnośnie kwestii przedłużenia terminów spłaty, wakacji kredytowych czy bardziej liberalnej oceny wskaźników przez banki. Podobnie, jeśli działalność jest finansowana ze środków pochodzących z emisji obligacji, należałoby możliwie szybko komunikować się z obligatariuszami i uzgadniać konieczne zmiany do warunków emisji obligacji, umożliwiających uniknięcie natychmiastowej wymagalności tych instrumentów finansowych w związku z naruszeniem postanowień takich warunków - dodaje.

Biedecki podkreśla również kwestię utrzymania płynności.

- Tzw. tarcza 2.0 przewiduje zawieszenie biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na okres pandemii, jak i przez pewien czas od odwołania takiego stanu. To jednak nie oznacza, że zarządy mogą biernie patrzeć na spadki obrotów i czekać na nadejście niewypłacalności. Renegocjacje warunków umów, stały kontakt z dostawcami i odbiorcami jest absolutnie konieczny. Niektóre kraje w ogóle nie ingerują w swoich pakietach pomocowych w relacje kontraktowe, pozostawiając to graczom rynkowym i zasadom prawa. Trudno obecnie ocenić czy to jest lepsze rozwiązanie. Niemniej, można sądzić, że biznesowi łatwiej byłoby się porozumieć mając świadomość wsparcia finansowego ze strony państwa jeśli chodzi o wszelkie daniny publiczne, ewentualnie otrzymując dopłaty na określonym poziomie, ale nie wprowadzając rozwiązań prawnych, które w swoim założeniu mają regulować na nowo stosunki wynikające z umów cywilnoprawnych - dodaje.