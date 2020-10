Prawnik: Proponowanemu zakazowi uboju religijnego trudno będzie zarzucić niekonstytucyjność

Zapytaliśmy Ludomira Biedeckiego o kontrowersje wokół obowiązku notyfikacji Ustawy o ochronie zwierząt, który wg doniesień medialnych nie został dochowany.

- Istotnie, wydaje się, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt podlega notyfikacji zgodnie z przepisami Dyrektywy 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z jej przepisami, w ogólnym zarysie, wszelkie projekty przepisów zakazujących produkcji czy wprowadzania do obrotu produktów rolniczych powinny być przedstawiane Komisji Europejskiej (dotyczy to także każdej zmiany takich projektów). Wyjątkiem są przepisy, które są wyłącznie transpozycją przepisów międzynarodowych czy europejskich. Komisja przekazuje taki projekt pozostałym państwom członkowskim UE do zaopiniowania, zaś to państwo, które planuje ww. zmiany do swojego ustawodawstwa ma obowiązek odroczenia ich przyjęcia przez okres 3 miesięcy od zawiadomienia Komisji. Istnieje potencjalny obowiązek dalszego wstrzymania przyjęcia planowanych zmian prawnych o odpowiednio 6 lub 4 miesiące jeśli Komisja lub inne państwo członkowskie wyda szczegółową opinię, stwierdzającą, że planowane zmiany mogą stworzyć bariery w swobodnym przepływie towarów bądź usług w obrębie rynku wewnętrznego - mówi.

W ocenie prawnika nie wydaje się, aby Polska mogła odwoływać się do wyłączeń spod opisanego powyżej obowiązku, przewidzianych Dyrektywą, tzn. naglących powodów, spowodowanych przez poważne i nieprzewidziane okoliczności odnoszące się do ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego czy ochrony zwierząt.

- Dodatkowo, państwo członkowskie pracujące nad zmianami przepisów ma obowiązek uwzględnienia zgłaszanych postulatów zmian do regulacji w zakresie w jakim jest to możliwe. Jeśli zatem przepisy ww. Dyrektywy zostałyby zastosowane, procedowanie nad nowelizacją powinno zostać odroczone w polskim parlamencie o co najmniej 3 miesiące - wskazuje.