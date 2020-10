Prawnik: Tryb przyjęcia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt budzi wiele zastrzeżeń

Ludomir Biedecki wskazuje, że ekspresowy tryb przyjęcia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt musi budzić zastrzeżenia, zarówno z perspektywy prawa krajowego jak i europejskiego.

- Niezależnie od prowadzonych od dłuższego czasu rozmów wokół kwestii związanych z dobrostanem zwierząt, należy zwrócić uwagę, że poselski projekt ustawy wpłynął do Sejmu 11 września 2020 r., a 16 i 17 września odbyły się pierwsze, drugie i trzecie czytanie. Tymczasem, tj. 16 września przedstawiono stanowisko rządu oraz sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W nocy z 17 na 18 września przyjęto ustawę. Z doniesień publicznych wynika, że Sejm nie przeprowadził konsultacji społecznych dotyczących tej nowelizacji - dodaje.

Prawnik zwraca uwagę, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu uzasadnienie do uchwalanego aktu prawnego powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy.

- W wypadku poselskich projektów ustaw (a z takim mamy w tym przypadku do czynienia), w stosunku do których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania powinien skierować projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. O ile w tym przypadku argumentacja o braku konsultacji społecznych zapewne będzie, tradycyjnie, opierać się na braku jednoznacznego wskazania obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych, o tyle dość rażąco stoi w sprzeczności z przeprowadzoną wcześniej kampanią medialną i społeczną, w której nawoływano do poparcia tych zmian - mówi.

Biedecki nie ma wątpliwości, że brak konsultacji społecznych, a zatem niewysłuchanie i nieuwzględnienie stanowiska przedstawicieli branży mięsnej, jest nie tylko naruszeniem dobrych zasad legislacyjnych, ale nawet mogłoby być uznane za sprzeczne z art. 4, 54 i 61 Konstytucji, z których wywodzi się prawo do takich konsultacji.

- Niestety, upadek kultury legislacyjnej, prymat partykularnego interesu politycznego, niejednokrotnie kompletny brak analiz skutków ekonomicznych proponowanych zmian prawa to tylko przykłady smutnej praktyki ostatnich lat - podsumowuje.