Prawnik: Zakaz uboju religijnego może zaowocować przyspieszeniem planów sprzedaży niektórych zakładów na rzecz zagranicznych graczy

Ludomir Biedecki nie ma wątpliwości, że ze wszystkich zapisów nowelizacji ustawy kluczowe dla branży są przepisy ograniczają ubój rytualny wyłącznie do potrzeb krajowych wspólnot religijnych.

- Według bardzo przybliżonych szacunków największych producentów drobiu w Polsce tą jedną zmianą zmniejsza się przychody branży o 10%, co jest równoznaczne z miliardami złotych. W odniesieniu do rolników pojawiają się szacunki, że stracą oni nawet 20-30% przychodów. Według prognoz branży może to spowodować redukcje zatrudnienia rzędu 30% (czasem nawet drastycznie wskazuje się, że redukcja może sięgnąć 70%). Innymi słowy, podstawowe skutki zrealizują się w sferze ekonomicznej. Mogę tylko wyrazić głęboki smutek, że takie politycznie motywowane działanie szalenie osłabi nasz przemysł drobiarski - jedną z naszych silniejszych branż spożywczych, której udało się wypracować bardzo wysoką pozycję w UE - mówi.

W sferze prawnej radca prawny w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. uważa, że powtarzające się uchwalanie zmian do przepisów lub nowych ustaw w oszałamiającym tempie, bez konsultacji społecznych, w braku rzetelnych analiz skutków ekonomicznych prowadzi do bardzo poważnego podważenia zaufania do państwa, które powinno dbać i chronić obywateli i własną gospodarkę.

- W dłuższej perspektywie nie wykluczałbym coraz bardziej selektywnego podchodzenia inwestorów zagranicznych do polskich spółek (co ograniczy możliwości uczestniczenia w globalnej wymianie handlowej), choć w niektórych przypadkach może to zaowocować przyspieszeniem planów sprzedaży na rzecz większych zagranicznych graczy, czy to w kontekście widma niewypłacalności czy konieczności przyspieszenia takiego procesu w perspektywie istotnego ograniczenia biznesu w przyszłości, realne trudności w ekspansji zagranicznej rodzimych producentów rolnych (zmniejszanie przychodów to automatycznie ograniczanie środków na takie plany), wreszcie upadłości niektórych zakładów - podsumował.