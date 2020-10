Premier: zaproponujemy, aby przepisy noweli ustawy o ochronie zwierząt weszły w życie 1 stycznia 2022

Zaproponujemy wydłużenie vacatio legis dla nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt do 1 stycznia 2022 roku; chcemy to zrobić, aby rolnicy i hodowcy mogli lepiej przygotować się do zmian - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.