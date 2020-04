Prezes Cedrobu: Dla producentów mięsa tarcza finansowa jest wielką nadzieją

Przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. tarcza finansowa ma pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma przekroczyć 100 mld zł. W czwartek premier rozmawiał on-line o rozwiązaniach w niej zawartych z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców.

"Wszyscy byli zadowoleni - to byli reprezentanci albo organizacji gospodarczych, albo przedstawiciele dużych firm prywatnych i wszyscy oceniają to dobrze. Zamiar i całe przedsięwzięcie jest oceniane rewelacyjnie przez wszystkich uczestników spotkania. Dla branży producentów mięsa ta tarcza finansowa jest wielką nadzieją. Czy będziemy z niej korzystać? Wolałbym nie korzystać" - powiedział Goździkowski.

"Te 25 mld zł dla dużych firm, które w związku z koronawirusem poniosły straty i potrafią je w odpowiedni sposób udokumentować, mogą otrzymać dość szybką pożyczkę na utrzymanie płynności i która może być nawet w 75 proc. umorzona. To jest bardzo pozytywne i myślę, że może zaspokajać nasze ewentualne potrzeby, gdyby one się pojawiły w naszej Grupie, bądź w branży spożywczej.

Zaznaczył, że we wszystkich spółkach Grupy Cedrob zatrudnionych jest 8,5 tys. osób, a teraz wypłacane są płace za marzec. "W sumie wysłaliśmy bez żadnych potrąceń pracownikom ok. 60 mln zł. I kwartał był zgodny z planem, natomiast początek kwietnia jest dramatyczny, głównie w segmencie produkcji drobiu" - dodał.

Ocenił, że przez zamknięcie z powodu koronawirusa w całej Europie sektora HoReCa załamały się rynki. "Np. część naszej produkcji trafiała na Wyspy Kanaryjskie, gdzie teraz jest bezruch. Na europejskich rynkach detalicznych trudno nam znaleźć miejsce, bo tam nie było polskiego drobiu, raczej był eksportowany dla zaopatrzenia HoReCa - w tamtych krajach to ok. 30 proc. spożycia mięsa" - dodał.

"Ponieważ ten dramat trwa dziesięć dni, to myślę, że większość branży, jeszcze nie przystosowała się do tej myśli, że może korzystać z pomocy rządu. Jesteśmy producentami żywności, a jeść trzeba. Nie wiem, czy to się poukłada po świętach Wielkanocnych, ale początek kwietnia jest bardzo zły dla producentów drobiu i jeśli to potrwa dłużej, to spodziewam się, że będą bardzo poważne problemy" - powiedział prezes Cedrobu.