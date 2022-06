Prezes Cedrobu: W branży spożywczej nie ma kryzysu

Autor: AT

Data: 21-06-2022, 07:08

Twarde dane pokazują, że kondycja finansowa firm spożywczych jest dobra i rok 2022 prawdopodobnie będzie jednym z lepszych pod względem rentowności - mówi prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski.

Prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski wziął udział w organizowanym przez Portalspozywczy.pl oraz Bank Pekao SA webinarze "Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE." fot. Portalspozywczy

Branża spożywcza przeżywa hossę w 2022 roku?

Prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski wziął udział w organizowanym przez Portalspozywczy.pl oraz Bank Pekao SA webinarze "Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE."

Goździkowski zakwestionował tezę, że branża spożywcza mierzy się obecnie ze szczególnie trudną sytuacją rynkową.

- Oczywiście, okoliczności są inne niż rok czy dwa lata temu. Pandemia wprowadziła nowe czynniki, wobec których system dystrybucji musiał się zmienić, ponieważ kanał HoReCa uległ zatrzymaniu. Jednak zawsze jest trudno, zawsze coś się dzieje. Twarde dane pokazują, że kondycja finansowa firm spożywczych jest dobra i rok 2022 prawdopodobnie będzie jednym z lepszych pod względem rentowności. Cała branża spożywcza i nie tylko przeżywa hossę - dodał.

Jak Cedrob radził sobie w pandemii?

Prezes Cedrobu przyczyn tego, że wielu analityków mimo tego prognozuje pogorszenie koniunktury upatruje w tym, że część ekspertów w większym stopniu kieruje się sympatiami politycznymi niż danymi.

- Od 8 lat słyszę, że się wydarzy coś złego, a tymczasem Polska rozwija się w tempie niespotykanym do tej pory. W I kwartale 2022 roku wzrost PKB wyniósł 8,5 proc. - przypomniał.

Rekordowy eksport polskiej żywności w 2022?

Goździkowski wskazał, że Grupa Cedrob notuje "takie same albo i większe" wzrosty przychodów.

- Rentowność też jest wyjątkowo dobra. Rok 2020 był wyjątkowo trudny, pandemiczny, ale już 2021 okazał się względnie dobry. Dane makro pokazują, że branża mięsna i spożywcza ogółem wyeksportowała w 2020 r. za rekordowe 34 mld euro, a w 2021 r. za ponad 37 mld euro. Mówi się, że wartość eksportu polskiej żywności w 2022 r. wyniesie ok. 45-46 mld euro. Tak więc nie ma żadnego kryzysu, jest dynamiczny wielki rozwój - dodał.

W ocenie prezesa Grupy Cedrob przyszłość wygląda optymistycznie głównie z uwagi na wzrost liczby konsumentów w Polsce i Europie.

- Na rynku polskim mamy powiększenie liczby konsumentów o ok. 10 proc. Także na rynku europejskim stale powiększa się liczba konsumentów dzięki migracji. Wyrównały się także europejskie koszty produkcji ze światowymi. Zboże w Brazylii kosztuje dziś tyle samo co w Europie. Z tego co wiem branża spożywcza z okresu pandemii wyszła obronną ręką. Nastąpiło przegrupowanie, ktoś zrezygnował, ktoś się wycofał, ale jesteśmy w dobrym punkcie do dalszego rozwoju - ocenił.

Ceny zbóż, czyli jak pomagać Ukrainie?

Andrzej Goździkowski przypomniał, że mieliśmy już okres, w którym koszty podstawowych surowców do produkcji żywności były bardzo wysokie.

- W latach 2008-12 zarówno zboża krajowe, jak i importowane np. śruty sojowe były na poziomie porównywalnym albo wyższym. Dziś wojna podniosła koszt powyżej tego co mieliśmy w 2012, ale w moim przekonaniu znaczenie wojny będzie wygasało. Europa będzie mogła albo będzie zmuszona przyjmować coraz więcej zbóż z Ukrainy albo jako tranzyt albo uzupełnienie. To zboże może przesuwać się falami np. z Francji do Hiszpanii. Mamy obowiązek moralny pomagać naszym braciom Ukraińcom i leży to w naszym najlepszym interesie - dodał.

Gość webinaru przypomniał także, że choć 10 lat temu mieliśmy bardzo wysokie ceny zbóż, które po 1,5 roku mocno spadły z 700 do 300 dolarów.

- W branży rolno-spożywczej kluczowym elementem w łańcuchu produkcji jest rolnik. Rolnik ma jednak taką cechę, że zawsze narzeka. Mimo cen nawozów, o których się dużo mówi, rolnicy w 2021 i 2022 roku zarobili tyle, ile nigdy w historii. Na 1 ha zarabia się wyjątkowo dużo, bo cena daje pokrycie wyższych kosztów nawozów, środków ochrony roślin oraz paliw. Tak więc nie zawsze trzeba w to wszystko wierzyć, bo rentowność w branży rolnej jest - dodał.

Jak Chiny wpływają na rynek mięsa

Prezes Cedrobu przyznał jednocześnie, że brak rentowności w niektórych obszarach rynku spożywczego, jak np. produkcja wieprzowiny wynikał z innych powodów niż wojna czy cykl koniunkturalny.

- Stanął eksport do Chin, które przez wielu były przedstawiane jako wybawienie dla producentów z Europy. Jednak Chiny to partner niestabilny, który kieruje się względami politycznymi, a nie ekonomicznymi. Zamknięcie importu wytworzyło 20 proc. nadwyżkę podaży nad popytem i to się odbija na redukcji produkcji mięsa wieprzowego. Mamy jednak dobrą sytuację dla mięsa wołowego i rewelacyjną dla drobiowego oraz dla produktów mlecznych. Oczywiście koszty rosną i nie zejdziemy z ceną zbóż do 700 zł, ale uważam, że na poziomie ok. 900 zł się zatrzymamy - ocenił.

Andrzej Goździkowski przyznaje, że na dezorganizację rynków spożywczych wpłynęła polityka Chin, które skupiły 1,5-roczne zapasy produktów spożywczych.

- Myślę, że ta nierównowaga za pół roku-rok ustanie i zostaniemy z problemami długofalowymi tj. z Brukselą i ideologią wdrażaną do gospodarki. Wahania na rynku podaży i popytu ogólnie sprzyjają tym, którzy produkują. Dzisiaj świat potrzebuje żywności i najbliższe kwartały będą dla producentów żywności dobre - ocenił.

Prezes Cedrobu jest zdania, że konsolidacja sektora spożywczego raczej sprzyja zwiększaniu jakości żywności.

- Uważam, że teraz jest lepiej dla konsumenta, mimo wszystkich środków, które używane są do produkcji żywności. Inspekcje nadzorujące branżę są bardzo surowe w obszarze mięsa, mleka i roślin. Tego nie było 30-50 lat temu. Dla producentów dużych jest dziś bardzo ryzykowne występować poza granice prawa. Bardzo często używanie nadmierne np. Roundupu czy antybiotyków. Substancji tych używa się tyle, ile jest to konieczne - podsumował.