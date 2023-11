Obserwujemy, że branża drobiarska konsoliduje się i zdajemy sobie sprawę z faktu, że inwestycje są konieczne, jeśli chcemy sprostać konkurencji – podkreśla prezes zarządu Adam Sojka komentując przejęcie przez spółkę Indykpol SA.

Adam Sojka, prezes Drosedu o przejęciu Indykpolu - z prawej Piotr Kulikowski, prezes Indykpol SA. fot. mat. pras./PTWP

Drosed przejmuje Indykpol

Drosed Holding S.A. poinformował o zawarciu warunkowej umowy zakupu grupy kapitałowej Indykpol. Wspólna inicjatywa obu stron doprowadziła do osiągniecia porozumienia co do warunków i celem jest sfinalizowanie transakcji w pierwszym półroczu 2024.

Umowa zostanie zrealizowana po uzyskaniu zgody odpowiednich organów zajmujących się ochroną konkurencji i konsumentów.

Jaką pozycję na rynku drobiu ma dziś Drosed?

Grupa Drosed z obrotami na poziomie ponad 3 mld złotych rocznie, jest jednym z głównych uczestników rynku produktów drobiowych w Polsce. Zatrudnia ponad 3000 pracowników i produkuje 150 tys. ton produktów gotowych rocznie. Zakup Indykpolu jest zgodny z zakładanymi kierunkami rozwoju strategicznego Grupy.

- Zajmujemy się przede wszystkim produkcją drobiu zarówno premium jak kurczaki, kaczki, gęsi oraz, jako jedyni w Polsce, perliczek, ale też segmentem produktów ekonomicznych. Sprzedajemy przetwory drobiowe pod markami Drosed, Zagrodowy, Podlaski i Drop - podkreśla prezes zarządu Adam Sojka.

Co zyska Drosed dzięki przejęciu Indykpolu?

Dzięki tej strategicznej transakcji Drosed rozszerzy swoją ofertę o mięso indycze, wędliny i przetwory z indyka. Silna marka Indykpol dołączy do portfolio marek Grupy Drosed.

- Obserwujemy, że branża drobiarska konsoliduje się i zdajemy sobie sprawę z faktu, że inwestycje są konieczne, jeśli chcemy sprostać konkurencji. Wraz z tą transakcją Grupa Drosed zyskuje doświadczony i profesjonalny zespół pracowników Indykpolu oraz sprawdzonych partnerów jakimi są hodowcy i farmerzy. Liczymy również na poszerzenie bazy naszych klientów o tych którzy współpracowali z Indykpolem, a także na bardziej komplementarną ofertę dla klientów, którzy współpracują z nami od lat. Stawiamy na zintegrowaną produkcję oraz chcemy zwiększać kontrolę nad całym procesem. Działamy na wielu rynkach, ale najważniejszy dla nas i na nim się koncentrujemy, jest rynek polski– podkreśla prezes zarządu Adam Sojka.

Prezes Indykpolu o przejęciu przez Drosed

Piotr Kulikowski, prezesa zarządu Indykpol S.A. przyznaje, że zarówno w Europie jak i na świecie w branży drobiarskiej postępuje konsolidacja.

- Dziś Grupa Kapitałowa Indykpol to zespół spółek produkujących pasze, pisklęta indycze, posiadających własne fermy, rzeźnię i przetwórnię. Dzięki temu możemy naszym klientom na całym świecie zaoferować doskonałe mięso i przetwory indycze pod naszym silnym brandem lub w markach własnych. Dynamika ostatnich lat spowodowała, że właściciele Indykpol S.A. wspólnie z zarządem spółki ponownie przeanalizowali różne strategie rozwoju - dodał.

Kulikowski: Indykpol jest w dobrej sytuacji finansowej

Kulikowski wskazuje, że pomimo niestabilnych ostatnich lat spółka ma dobrą sytuację finansową.

- Naszym priorytetem jest jakość i bezpieczeństwo produktów. Dbamy o kompetentną i zaangażowaną kadrę. Pomimo niestabilnych ostatnich lat mamy dobrą sytuację finansową. Prowadząc rozmowy z przedstawicielami największej unijnej firmy drobiarskiej, LDC Group, oraz należącą do niej Grupą Drosed w Polsce, doszliśmy do przekonania, że łączy nas podobny system wartości - szacunek dla klientów, pracowników, partnerów biznesowych, zwierząt i środowiska - dodał.

Kulikowski: Indykpol to dla mnie znacznie więcej niż tylko miejsce pracy

Piotr Kulikowski jest przekonany, że Grupa Drosed będzie doskonałym partnerem dla dalszego rozwoju Indykpolu i spółek zależnych.

- Wierzę, że łącząc wszystko co najlepsze w olsztyńskiej firmie z kompetencjami i możliwościami czołowej firmy europejskiej, GK Indykpol stanie się liderem branży indyczej w Europie. Jednocześnie otwierają się nowe perspektywy rozwoju osobistego przed naszymi pracownikami. Indykpol to dla mnie znacznie więcej niż tylko miejsce pracy, dlatego cieszę się, że z nowym właścicielem czekają go wspaniałe kolejne lata - podsumował.

