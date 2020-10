Prezes firmy Aktiw: Zrównoważona produkcja jaj często odbiega od wyobrażeń konsumentów (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Największe sieci handlowe w Polsce utrzymują, że do 2025 roku zrezygnują ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Czy to dobra wiadomość dla firm takich jak Kotlina Natury?

Adrian Wyrwiński, prezes zarządu firmy Aktiw Sp. z o.o.: Zdecydowanie wzrasta świadomość klientów, a tym samym troska o warunki, w jakich produkowana jest żywność. To trend utrzymujący się od kilku lat. Producenci odpowiadają na niego rozwijając produkcje alternatywne. Dzięki nim zwiększa się powierzchnia życia zwierząt, powstają nowe typy kurników i specjalne wybiegi, które pozwalają kurom na życie zgodnie z ich instynktami. Hodowcy muszą dostosować swoje firmy do zmieniających się standardów, inaczej coraz trudniej będzie im konkurować na europejskim rynku. Kotlina Natury posiada jedne z najnowocześniejszych i przyjaznych kurom kurników. Od kilku lat systematycznie inwestujemy w rozwój produkcji jaj ściółkowych i z wolnego wybiegu. I choć systematycznie poprawiamy warunki życia niosek, mamy obawę czy możemy się tym chwalić przed naszymi klientami. Choć jest to zrównoważona i dobra produkcja z najwyższą dbałością o dobrostan zwierząt, często odbiega ona od wyobrażenia konsumentów na temat życia zwierząt.

Z czego pana zdaniem wynikają te błędne wyobrażenia?

Zainteresowanie konsumentów warunkami produkcji, o którym przed chwilą wspominałem, jest jednoznacznie pozytywnym zjawiskiem. Przed nami jest jednak jeszcze ogrom pracy związany z edukacją i podniesieniem wiedzy przeciętnego konsumenta. Z jednej strony powinniśmy rozprawić się z wieloma mitami, na które często sam trafiam w prasie i źródłach internetowych. Z drugiej strony powinniśmy otwarcie dyskutować o wyzwaniach związanych z pogodzeniem wyobrażeń konsumentów i z koniecznością zapewnienia dostępności produktów dla potężnej i rosnącej globalnej populacji.