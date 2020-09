Prezes firmy Imex: Wprowadzenie zakazu uboju religijnego będzie dużo gorsze w skutkach niż pandemia

Rodzinna firma Imex Poland z Brzeska specjalizuje się w uboju i produkcji elementów drobiowych halal. 80 proc. produkcji firmy trafia na eksport, głównie do Francji i Niemiec. Jeszcze w maju prezes spółki, Grzegorz Marek został zaproszony do konferencji z udziałem Premiera i Prezydenta RP. Dziś w dramatycznym apelu pisze wprost: Rządowy projekt Ustawy wprowadzającej zakaz uboju religijnego to koniec profilu działalności, jaki firma prowadziła od lat w zakładzie zatrudniającym 250 osób.