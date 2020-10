Prezes firmy Konshurt: Podczas drugiej fali pandemii nie spodziewamy się powtórki z marca

Prezes firmy Konshurt obserwuje, że w wyniku drugiej fali pandemii pojawia się nieznaczny wzrost zamówień na konserwy i inne produkty spożywcze.

- Na dziś zwiększone zamówienia są związane z wydłużeniem przez kupujących cyklu rotacji produktów, np. z 14 do 21 dni, a nie ze znacznie większymi zakupami klientów detalicznych, tak jak to było przy pierwszej fali pandemii. Oczywiście, znajdą się produkty kupowane typowo na zapas, ale jest to w tej chwili zjawisko znikome - mówi.

Marek Kasprzyk nie sądzi, by groziła nam powtórka z marca, kiedy społeczeństwo znalazło się w niepewnej sytuacji związanej z pojawieniem się nowego, nieznanego wirusa, która spowodowała lawinowe zakupy na zapas.

- Dzisiaj najbardziej zapobiegawcze osoby posiadają jeszcze część marcowych zapasów konserw mięsnych i innych artykułów o dłuższych terminach ważności. Pozostała część społeczeństwa nauczyła się już funkcjonować w nowej rzeczywistości, przy coraz większej liczbie zakażeń - mówi.

Prezes Konshurtu wskazuje, że firma posiada odpowiednie zapasy produktów, choć nie spodziewa się tak potężnej i przyspieszonej sprzedaży jak w marcu.

- Przy dziennej sprzedaży około pół miliona sztuk, tak duże zapasy są nieodzowne i gwarantują ciągłość dostaw do naszych stałych odbiorców. Pod koniec lutego, gdy pandemia rozpowszechniała się już w Chinach, zapasy te zostały maksymalnie zwiększone, przewidując możliwość panicznych zakupów. Dzięki temu w marcu na skutek potężnych, ponadnormatywnych zamówień, zdołaliśmy zaspokoić potrzeby wszystkich naszych odbiorców, notując znaczny wzrost obrotów. Aktualnie staramy się mieć również zwiększone zapasy, co spowodowane jest coraz większą ilością zakażeń w zakładach produkcyjnych i występującymi lub możliwymi przestojami produkcji. Żyjemy w czasach, gdy wszyscy uczymy się funkcjonować w nowych, odmiennych czasach. Sami musimy podejmować trafne decyzje w nieznanych do tej pory sferach, opierając się jedynie na logice i rachunku prawdopodobieństwa - dodaje.

Kasprzyk wskazuje, że, jako społeczeństwo, nie powinniśmy powielać wielu błędów z marca.

- Dziś rząd wprowadza szereg, często kontrowersyjnych rozporządzeń. Mamy do czynienia nieznanym wirusem i najłatwiej jest dzisiaj krytykować błędne decyzje rządu oraz WHO. Pandemii nie da się już powstrzymać ani w Polsce, ani na świecie bez dostępu do skutecznej i przetestowanej szczepionki. W czasie godzin dla seniorów, osoby powyżej 60. roku życia powinny być obsługiwane poza kolejnością, a nie być jedyną uprzywilejowaną grupą kupujących, tym bardziej, że senior może i dodatkowo zazwyczaj kupuje również poza tymi godzinami. Takie rozwiązanie pogodziłoby interesy wszystkich grup: seniorów, sprzedających i pozostałych osób dokonujących zakupów właśnie w tym czasie ze względu na swój plan dnia, zachowując odpowiedni reżim sanitarny - podsumowuje.