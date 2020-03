Prezes Foodmakers: Cztery trendy dla rynku FMCG na najbliższe tygodnie

Diego Ruiz wyróżnia cztery nowe czynniki zakupowe, które w jego ocenie będą charakteryzować rynek FMCG w następnych miesiącach. Są to: zakupy na zapas, wzrost gotowania w domu, ostry spadek frekwencji zakupowej oraz obawa konsumencka w stosunku do bezpieczeństwa żywnościowego.

Zakupy na zapas to zjawisko, którego nasilenie wystąpiło od 11 do ok. 20 marca, kiedy sprzedaż np. puszek i słoików doświadczyła mocnych wzrostów.

- Ten trend opierał się na strachu przed niedoborem i będzie trwał dopóty dopóki nie wyjaśni się sytuacja gospodarki w związku z koronawirusem. Trzeba wziąć pod uwagę, że Polacy nadal wspominają o niedoborze w czasie komuny. Jednak po osiągnięciu pewnego poziomu zakupy na zapas będą się stabilizować, ponieważ konsumpcja tego typu produktów jest mało elastyczna. Konsumenci nie będą jeść dużo więcej puszek mięsa w tygodniu, niezależnie od tego ile puszek mają w domu - ocenia Ruiz.

Wzrost gotowania w domu to czynnik, który w największym stopniu określi to, co będzie się działo w asortymentach sklepowych w kolejnych miesiącach.

- To chyba najciekawszy nowy trend. Prawdopodobnie gotowanie w domu zacznie uzyskiwać komponent rozrywkowy. Konsumenci będą gotować w domu nie tylko dlatego, że muszą coś jeść, ale także traktując to jako hobby i rozrywkę. Będziemy gotować w domu receptury „restauracyjne” na bazie składników, dodatków i półproduktów wyższej jakości, nawet egzotycznych i ze świata. W tym zakresie jako Foodmakers spełniamy ten trend na bazie naszej unikalnej technologii gotowania oraz podejścia kulinarnego. Nie „produkujemy” żywności, tylko gotujemy świeżą żywność convenience i pakujemy ją w sposób najbezpieczniejszy z możliwych - dodaje.

Trzeci czynnik to ostry spadek frekwencji zakupowej.

- Prawdopodobnie frekwencja zakupowa zmieni się radykalnie z 4-5 razy w tygodniu do 2-3. To oczywiście zmieni strategie asortymentową niektórych sieci handlowych, a w konsekwencji także producentów żywności. Wrócą promocje typu "3 za 2" lub druga sztuka za 50 proc. mniej, w przeciwieństwie do ostrych przecen, które dominowały w akcjach gazetkowych przez ostatnie lata. Często będą się również pojawiać promocje krosowe produktami uzupełniającymi. Tu możliwości jest wiele, a tego typu promocje będą budzić Polaków z letargu konsumpcyjnego, do którego kryzys koronawirusa doprowadził społeczeństwo - ocenia Ruiz.

Ostatni czynnik to obawa konsumencka w stosunku do bezpieczeństwa żywnościowego, przede wszystkim w miejscu zakupu.

- Takie zachowanie nie ma podstaw racjonalnych, ponieważ wiadomo, że wszystkie sieci handlowe stosują bardzo rygorystyczne wymogi higieniczne. Jednak konsumenci tymczasowo będą mieli opory wobec produktów, które są sprzedawane bez opakowania, np. dania gotowe na wagę lub kanapki przygotowane na zapleczu sklepu. Konsumenci będą zwracać dużo większą uwagę na sposób pakowania produktów oraz ich gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego - wskazuje.