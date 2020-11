Prezes Graal na Internetowym FRSiH: akwizycje w branży rybnej nie zwolnią mimo pandemii i my też szukamy celów do kupna

- Graal uczestniczył w różnych formach akwizycji, Kupiliśmy już osiem spółek i mamy duże doświadczenie, a wszystkie akwizycje były udane. I dziś też szukamy celowe akwizycyjnych i nie zwalniamy tempa. Szukamy takich rozwiązać, żeby ten trudny proces przeprowadzić jak najlepiej – mówił Bogusław Kowalski, prezes Grupy Graal.

Dodał, że nie do końca zgadza się z tezą, że inwestor branżowy może przeczekać ten trudny czas i wstrzymać się od akwizycji, ponieważ to zależy od strategii, jaką dana spółka przyjmuje.

- Możliwości rozwoju dla Graala na rynku polskim są już ograniczone, więc takich możliwości szukamy za granicą. A taką możliwością - gdzie uzyskujemy dostęp do rynku i możliwości produkcyjnych - jest akwizycja. A zatem przeczekanie wiąże się z możliwością utraty dobrej akwizycji. Oczywiście percepcja inwestora branżowego i finansowego jest inna – powiedział w trakcie internetowej debaty Bogusław Kowalski.

- Raczej nie patrzyłbym na ten czas w ten sposób, że mamy pewne ograniczone możliwości dobrej akwizycji, choćby z tytułu pandemii, a dlatego że później tej możliwości może po prostu nie być. Z pandemią już nauczyliśmy się żyć, czego dowodem jest choćby ta konferencja, internetowe FRSiH , którą państwo przeprowadzacie. A zatem nie możemy przegapić możliwości, jeśli w strategii firmy branżowej jest rozwój poprzez akwizycje - dodał.

Powiedział też, że branża rybna w Polsce jest branżą bardzo nowoczesną, która w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła produkcję – z 6 mld złotych w 2010 roku do 12,5 mld złotych 2019 roku. - Nasza branża bardzo dobrze wykorzystała środki unijne i to mimo, że spożycie ryb w Polsce jest niskie ok. 13 kg na osobę wobec 22 kg na osobę w Europie, a mimo to Polska jest czwartym w Eeuropie producentem rybnym – powiedział też Bogusław Kowalski.

I ocenił, że perspektywy przed branża rybną oraz przed akwizycjami są bardzo dobre, bo ryba jako produkt wpisuje się też w trendy zdrowego żywienia. - Nie widzę silnych hamulców, które spowodowałyby, że akwizycje w branży rybnej na świecie mocno spowolnią - dodał.

Jego zdaniem na rynku jest dużo pieniędzy, a zatem jest chęć do inwestowania, jednak trzeba było nauczyć się żyć z pandemią i teraz kwestia fuzji i akwizycji wraca powoli do normy. - Nauczyliśmy się komunikować ze sobą nie spotykając się, co ma też wpływ na formę komunikacji w przypadku akwizycji - mówił.

