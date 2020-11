Prezes Graal na Internetowym FRSiH: musieliśmy nauczyć się żyć z pandemią, by kwestia akwizycji wróciła do normy

- Nie możemy patrzeć na zjawisko pandemii przez pryzmat ostatnich tygodni, ale szerzej, także w kontekście potencjalnych akwizycji. Na początku roku jeszcze niewiele było wiadomo, co z tego wyniknie, a potem pandemia nas zaskoczyła do tego stopnia, że wszystkie kraje się zamknęły. I te potencjalne akwizycje, które miały nastąpić, szczególnie w pierwszym etapie pandemii zostały zahamowane, a wiązało się to z zahamowaniem przemieszczania się. To był okres przeczekania pandemii i sprawdzenia, co będzie się działo dalej – mówił Bogusław Kowalski, prezes Grupy Graal, która jest konsolidatorem branży rybnej i pracuje nad kolejnymi przejęciami.

- Dziś jesteśmy w innym miejscu i musieliśmy nauczyć się żyć z pandemią, a kwestia fuzji i akwizycji wraca powoli do normy. Nauczyliśmy się komunikować ze sobą nie spotykając się, a komunikacja postępuje i jest coraz lepsza. Ma to też wpływ na formę komunikacji w przypadku akwizycji, choć nie w takim stopniu jakbyśmy sobie tego życzyli. W normalnym okresie około 70 proc przejęć jest nieudanych, co oznacza że jest to proces trudny i skomplikowany, a pandemia temu nie sprzyjała, ale powoli wracamy do normy. Przy prowadzeniu due diligence nie trzeba się spotykać, można przejrzeć dokumenty w komputerze, a rozmowy najczęściej odbywają się przez internet, on-line - dodał

Jego zdaniem na rynku jest bardzo dużo pieniędzy, a zatem jest chęć do inwestowania, jednak trzeba umieć przewidzieć ryzyka.

- Graal uczestniczył w różnych formach akwizycji, kupiliśmy już osiem spółek i mamy duże doświadczenie, a wszystkie przejęcia były udane. Dziś też szukamy celów akwizycyjnych i nie zwalniamy tempa. Szukamy takich rozwiązań, żeby ten trudny proces przeprowadzić w tym czasie jak najlepiej - mówił też w trakcie debaty internetowej Bogusław Kowalski.

Jak wynika z analiz Saski Partners, z powodu globalnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa liczba transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła w tym roku niemal o połowę. W pierwszej połowie 2020 roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65 proc - wynika z analizy danych Thomson Reuters i Catalyst.

Debata „2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej” odbyła się we wtorek 3 listopada w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie FRSiH przybiera formułę internetową i odbywa się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani mogą śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji)

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW GRL Graal SA