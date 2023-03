Różnice w stylu zarządzania kobiet i mężczyzn są bardzo widoczne. Menedżerki świetnie wyłapują mocne strony osób w zespole i potrafią motywować i wspierać, znają swoich ludzi. Natomiast mężczyźni zarządzanie traktują jako środek osiągnięcia celu - mówi nam Anna-Olewnik Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik.

Anna-Olewnik Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik. fot. mat. pras.

Anna Olewnik o karierach kobiet w branży mięsnej

Anna-Olewnik Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym, że rozwój kariery kobiet w branży mięsnej często ogranicza "czynnik męski".







- Wszystko za sprawą tego, że w podejściu mężczyzny uważa on, że jest łatwiej pracować mu z drugim mężczyzną. Wobec płci pięknej automatycznie mężczyźni starają się zachowywać tylko kulturalnie, mają poczucie, że niektórych rzeczy nie wypada robić lub mówić, czują pewien dyskomfort wynikający z damskiej obecności. Krótko mówiąc, wolą swoje „męskie środowisko”. Dodatkowo branża mięsna jest bardzo dojrzałą częścią biznesu i mam tutaj na myśli, że swoje lata świetności miała już w okresie, gdy kobiety raczej opiekowały się domem, a mężczyźni stanowili jedynego żywiciela rodziny. Okres emancypacji w branży mięsnej zdecydowanie przychodzi z opóźnieniem. Ja mam do tego zupełnie odmienny stosunek, nie dzielę ludzi ze względu na płeć jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił to ma taką możliwość, jeżeli się sprawdza to nie ma znaczenia czy należy używać feminatywów w opisie stanowiska. Z wychowania i kultury wynika bardzo wiele stereotypów i schematów zachowań. Uwarunkowania kulturowe są główną determinantą wpływającą na taki stan rzeczy - wskazuje.

Co sprawia, że kobiety odnoszą sukcesy w biznesie?

Prezes Grupy Olewnik jest zdania, że tak naprawdę sukcesy w biznesie odnoszą osoby, które mają cechy potrzebne do zarzadzania ludźmi.

- Osoby, które potrafią motywować ludzi, budować zespół, są nakierowane na cel, dążą do sukcesu. Takie cechy mają często kobiety. I one odnoszą sukcesy w biznesie. Pochodzę z Mazowsza, jestem aktywną zawodowo kobietą, potrafię przełamywać bariery, a bywanie czasami jedyną kobietą wśród mężczyzn na biznesowych spotkaniach mając inny punkt widzenia jest dla mnie ogromnym wyzwaniem oraz moim atutem - dodaje.

Anna Olewnik-Mikołajewska zarządza Grupą Olewnik od 2007 roku. Czy dziś kobietom w branży mięsnej (i w polskim biznesie w ogóle) jest trudniej czy łatwiej niż wtedy?

- Zdecydowanie uważam, że aktualnie kobietom w biznesie jest łatwiej. Przede wszystkim jest ich coraz więcej, pokazują swoją siłę i kompetencje. Zrzeszają się w licznych stowarzyszeniach, grupach, pracując na wspólną rzecz budowania tak zwanej kobiecej strony biznesu. Bardzo ważne, że kobiety na przestrzeni lat coraz lepiej uczą się chwalić same siebie, ale też zaczęły się wspierać. To, co stanowi kluczową różnicę między kobietami a mężczyznami to fakt, że kobieta najpierw wszystko robi w poczuciu najwyższej perfekcji, a dopiero później może się tym faktem pochwali przed zespołem czy zarządem - mówi.

Czy kobiety i mężczyźni mają inny styl zarządzania w biznesie?

Prezes Grupy Olewnik wskazuje, że różnice w stylu zarządzania kobiet i mężczyzn są bardzo widoczne.

- W bardzo ciekawy sposób opisuje to książka autorstwa Anety Chybickiej i Elżbiety Zubrzyckiej „Siła kobiet w biznesie”, gdzie między innymi opisane jest badanie za pomocą wielowymiarowej oceny kompetencji Development Center, oceniającej umiejętności psychologiczne, przekładane na wskaźniki behawioralne. Z analizy wyników wynika, że menedżerki świetnie wyłapują mocne strony osób w zespole i potrafią motywować i wspierać, znają swoich ludzi. Dodatkowo wykazują się wysoką skrupulatnością, dokładnością i kontrolują pracę innych. Natomiast mężczyźni zarządzanie traktują jako środek osiągnięcia celu, jaki jest przed nimi stawiany. W sytuacjach trudnych biorą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jednak to w żaden sposób nie mówi, że ktoś jest lepszy lub gorszy ze względu na płeć. Wręcz przeciwnie, chodzi o atuty, jakie posiadamy ze względu na płeć i o tym, jak je wykorzystywać by osiągać cele organizacyjne - dodaje.

W biznesie od dłuższego czasu mówi się o wprowadzeniu parytetów i innych rozwiązań niejako systemowo wzmacniających pozycję kobiet. Czy w Grupie Olewnik funkcjonują podobne mechanizmy?

- Od lat powtarzamy, że w Grupie Olewnik nie ma podziałów. Chcesz się sprawdzić? Masz taką możliwość. Nie szufladkujemy ze względu na płeć. Nie wprowadziliśmy parytetów. Grupa Olewnik ,,jest kobietą", ponieważ przeważająca część zatrudnionych to kobiety - podsumowuje Anna Olewnik-Mikołajewska.

