Prezes Indykpolu: Bezpieczeństwo i higiena są obecnie ważniejsze niż aspekt ekologiczny

Eko, prospołecznie, proklimatycznie - Co te hasła oznaczają dla branży mięsnej?

- Prospołecznie - uważam, że powinniśmy krytycznie podchodzić do nielicznej garstki ludzi, którzy chcą nam narzucić swoje poglądy. Proklimatycznie - wiemy, że klimat się zmienia. Wierzymy, że mamy wpływ na te zmiany. Dla niektórych to niezrozumiałe, że jedna nowoczesna duża ferma jest bardziej przyjazna dla środowiska niż tysiąc małych prymitywnych ferm. 20 lat temu na 5 działaczy merytorycznych w organizacjach prozwierzęcych przypadał jeden odpowiadający za marketing i komunikację. Resztę stanowiły osoby o dużej wiedzy merytorycznej. Dziś te proporcje się odwróciły. Konsument nie ma dziś ambicji i potrzeb gruntownego sprawdzenia informacji, ale ma do tego prawo - wskazał Piotr Kulikowski.

Jak zmienić negatywne podejście części społeczeństwa do branży mięsnej i hodowli zwierząt?

- Jednym z elementów jest bezpieczeństwo żywności oraz postęp w redukcji śladu węglowego. W tym nasza branża dokonała duży postęp - robimy dziś produkty bezpieczniejsze i lepsze. Powinniśmy także dążyć do redukcji plastiku, ale pandemia spowodowała, że pojawiły się nowe dylematy. Sieci handlowe preferują obecnie produkt bardziej zapakowany. Bezpieczeństwo i higiena są obecnie ważniejsze niż aspekt ekologiczny - dodał.

Prezes KRD-IG przyznał, że w większym stopniu martwi go trend opakowań "pseudoekologicznych".

- Zamiast jednego rodzaju plastiku, stosuje się wiele opakowań zawierających kilka rodzajów folii połączonych z papierem. Te drugie opakowania są mniej recyklingowalne - dodał.

Podsumowując, Piotr Kulikowski przyznał, że branża zrobiła sporo dla poprawy dobrostanu zwierząt.

- To jednak może wpływać na wzrost cen. Konsument jest gotowy na ten wzrost cen, ale z drugiej strony do UE napływa mięso z krajów trzech, które jest tańsze, bo nie ma tam takich standardów dobrostanu jak w UE - podsumował.

