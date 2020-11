Prezes Indykpolu: Branża mięsna musi trzymać się prawdy i faktów, ale skuteczniej je komunikować

KIPDiP: Brak zmian w ustawie nt. pasz GMO to katastrofa dla polskiego drobiarstwa

Jak mówił Piotr Kulikowski podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu, branża mięsna produkuje dziś produkty lepsze i bezpieczniejsze niż kiedyś, z większą dbałością o dobrostan zwierząt.

Co jeszcze branża powinna robić lepiej?

- Musimy trzymać się prawdy i faktów, ale skuteczniej to komunikować. Doskonałym przykładem może być stara reklama masła w kontrze do "sztucznych" margaryn - ta z psem. Musimy skupić się na walce z kilkoma kluczowymi mitami, np. że Człowiek Rozumny (homo sapiens) był gatunkiem wszystkożernym, a nie weganinem, micie o cierpiących zwierzętach na fermie versus sielankowo żyjących w stanie dzikim, micie, że substytuty mięsa czy mięso "z probówki" rozwiążą problemy ekologiczne świata. Jemy za dużo mięsa, ale dla większości ludzi optymalną jest zrównoważona dieta zawierająca mięso - dodał.

W ocenie Piotra Kulikowskiego brakuje dziś kompleksowych i wiarygodnych badań o faktycznych skutkach różnych scenariuszy dla naszej cywilizacji.

- Zamiast tego jesteśmy bombardowani bezrefleksyjnie powielanymi, niewiarygodnymi i tendencyjnie uproszczonymi rożnymi grafikami i wykresikami. Na przykład sam spotkałem się z prezentowanymi przy różnych okazjach tabelami o tzw. śladzie węglowym przypisanym do różnych typów produkcji rolnej, różniącymi się między sobą o 40%. Więc który jest prawdziwy? Może żaden - dodał.

- Wiemy, że jeśli nie będzie jakiegoś kataklizmu, najpóźniej do końca wieku ilości ludzi na świecie wzrośnie z 7 do 11 miliardów. Ludzi, którzy będą chcieli przejąć nasz konsumpcyjny model życia, począwszy od jedzenia, poprzez zakupoholizm, a skończywszy na podróżach przez poł kontynentu na 2 dni "bo bilet lotniczy za 150 zł". Przy takim - realnym- scenariuszu dyskusja o wykarmieniu tych miliardów ekologiczną fasolą czy soją, oczywiście bez wycinania lasów tropikalnych, jest nie tyle tematem zastępczym, co po prostu jednym wielkim oszustwem - podsumował.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW IND Indykpol SA