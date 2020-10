Prezes Indykpolu: Piątka dla zwierząt wcale nie poprawi dobrostanu drobiu

Piotr Kulikowski wskazał, że w momencie kiedy nad Polską zawiśnie na dobre widmo wprowadzenia zakazu uboju religijnego, klienci nie będą akceptowali drobiu wysłanego z Polski.

- Po prostu imam nie wystawi odpowiedniego świadectwa. Certyfikacja zakładu drobiarskiego w systemie halal polega m.in. na wprowadzeniu dużych restrykcji w zakresie pasz. Nie mogą zawierać one żadnych dodatków zwierzęcych, obowiązują wyższe wymogi dobrostanu zwierząt, np. podczas transportu, które są nawet wyższe niż normy unijne. Mięso musi być w oddzielonej komorze od reszty produkcji, przyprawy muszą mieć certyfikację itp. - mówił.

Jak wskazywał, muzułmanie stworzyli własne wymogi, dzięki czemu przekonują, że mają bezpieczniejszy produkt, który spełnia koncepcję tego, co jest zgodne z ich wiarą.

- Z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony dobrostanu zwierząt nie ma różnicy czy ptak zostanie ubity w systemie halal czy nie. Procedowana ustawa dopuszcza formalnie ubój z głuszeniem, ale gdy rozniesie się wieść, że zakazujemy uboju religijnego, to nie będzie żadnych zamówień i tego się boimy. Ta ustawa wcale nie poprawi dobrostanu drobiu. Czujemy się ofiarą, że branża, która niczemu nie zawiniła nagle poniesie gigantyczne koszty. Pamiętajmy, że Grecja i Szwajcaria wprowadzając ustawę o zakazie uboju halal wyłączyły z niego drób - dodał.

Prezes KRD-IG podsumował także wpływ pandemii na sektor drobiarski.

- W naszych głowach na długo pozostała informacja o tym, jak na dwa dni cena kurczaka wzrosła bardzo gwałtownie, a potem równie szybko spadła i to na dłużej. Tyle że o tym już nikt nie pisał. Covid uświadomił nam, że to o czym mówimy od lat, czyli konieczność stosowania skutecznych umów kontraktacyjnych jest gwarancją dla wszystkich partnerów branży - dodał.

Kulikowski wskazał, że kiedy rynek się załamał, ubojnie, które współpracowały z hodowcami w oparciu o umowy kontraktacyjne "płakały", ale realizowały zobowiązania.

- W Indykpolu drżałem co zrobić żeby nie zablokować produkcji przez wykrycie koronawirusa u pracownika. Z drugiej strony nie miałem co zrobić z towarem, bo obrót stanął. Po trzecie były zobowiązania wobec hodowców, więc na bieżąco odbierałem żywiec na pełnych zasadach. Niestety, o takich firmach jak nasza się wtedy nie mówiło. Mówiło się o hodowcach bez umów. Rzeźnie bez kontraktacji zamknęły się na dwa tygodnie lub biły co drugi dzień żeby utrzymać bazę klientów. Hodowcy bez umów chodzili wtedy do mediów i opowiadali jaka wielka krzywda się stała. Tymczasem to był ich świadomy wybór i ryzyko - podsumował.

