Prezes KIPDiP: Grzegorz Puda będzie słabym ministrem rolnictwa

Piotr Lisiecki wskazał, że postawa, byłego już ministra, Jana Krzysztofa Ardanowskiego wobec "piątki Kaczyńskiego" budzi w branży ogromny szacunek.

- W wielu sprawach, np. w zakresie wielkich produkcji drobiarskich mieliśmy z ministrem odmienne zdanie, niemniej zostanie zapamiętany jako ten, który starał się obronić polską hodowlę - dodaje.

Prezes KIPDiP ocenia, że następca Ardanowskiego, Grzegorz Puda, będzie słabym ministrem rolnictwa.

- Obserwując zachowanie Grzegorza Pudy w czasie procedowania "Piątki Kaczyńskiego", nabrałem przekonania, że będzie to bardzo słaby minister rolnictwa, nie rozumiejący współczesnych mechanizmów produkcji zwierzęcej. W swoich wypowiedziach przedkładał infantylny bambizm (postrzeganie świata zwierząt przez pryzmat kreskówek - przyp. red.) ponad interes polskiego rolnictwa. To bardzo zły znak na przyszłość. Bardzo obawiamy się o to jak może się ułożyć przyszła współpraca - podsumował.