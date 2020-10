Prezes KRD-IG: Salmonella jest realnym problemem polskiego drobiarstwa

Piotr Kulikowski nie ma wątpliwości, że salmonella jest realnym problemem dla polskiego drobiarstwa.

- Pojawia się zarówno w produktach z zakładów starych, jak i nowych, jest obecna na fermach starych i nowoczesnych, u hodowców biedniejszych i bogatszych, w zakładach z problemami finansowymi i tych uchodzących w Polsce za najbogatsze. Skoro zatem wspólnym mianownikiem nie są pieniądze ani mury, to są nim ludzie. To my jako branża naszym postępowaniem możemy spowodować, ponosząc dodatkowe koszty, że ryzyko będzie mniejsze lub większe - dodał.

Prezes KRD-IG zaznaczył, że celem branży nie może być całkowite wyeliminowanie salmonelli, bo jest to niemożliwe.

- Natomiast jest możliwe zredukowanie statystyczne i to jest w naszych rękach. Dzisiaj większość ubojni w Polsce ubija 5-6-8 stad dziennie, tj. ponad 400 ton żywca. Jeżeli nie mamy uczciwej informacji dzień wcześniej, przy losowo ustawionym programie uboju możemy mieć pecha że stado z salmonellą będzie pierwsze. W efekcie na rynek wejdzie wypadkowa i 400 ton problemu. Natomiast jeżeli jest uczciwa informacja, mamy umowę kontraktacyjną to będzie ostatnie 30 ton ostatniej partii dnia. To dla nas gigantyczna różnica. Dlatego tak walczymy o to żeby mieć dobrą informację, bo przy naszej dobrej woli to możemy poprawić - mówi.

Kulikowski przyznał, że jest daleki od stwierdzenia, że całe zło z salmonellą to kwestia hodowców.

- To również jest kwestia procedur firmy, czasem kwestia pracownika. Pamiętamy jak kiedyś wyglądali pracownicy a jak wyglądają dzisiaj. Są omaskowani, mają rękawiczki. Coraz rzadziej przyczyną zakażenia jest pracownik na linii trybowania, który jest nosicielem. Niestety, na ogół salmonella przyjeżdża z zewnątrz. Tak więc, nie lekceważąc higieny wewnątrz zakładu, nie przeskoczymy tego problemu jeżeli nie poprawimy bezpieczeństwa wwiezienia czegoś z zewnątrz. Do tej pory, pominąwszy kilka firm o zintegrowanej organizacji, mieliśmy mniejszy wpływ na fermy. Mogliśmy zażądać wymazów, ale mogliśmy pojechać na fermę i wymusić pewnych rzeczy. Dlatego potrzebujemy wsparcia ze strony hodowców - podsumował.

