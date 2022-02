Prezes KRLW: Mięso w sklepach jest bezpieczne

Po to jest urzędowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności, aby nie dopuszczać do sytuacji, że kupujemy jakiś produkt niebezpieczny dla zdrowia - z lekarzem weterynarii Markiem Mastalerkiem, prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej rozmawia Olimpia Wolf.

Data: 31-01-2022, 15:01

W poniższym tekście rozmawiamy o tym, że mięso sprzedawane w sklepach jest bezpieczne dla konsumenta i nie zawiera antybiotyków.

Olimpia Wolf: W przestrzeni publicznej pojawiają się ostatnio różne informacje dotyczące bezpieczeństwa spożywanego mięsa. Rozwiejmy je. Czy mięso i wędliny sprzedawane w sklepach są dla konsumentów bezpieczne?

Marek Mastalerek: Tak, jak najbardziej! Mięso i wędliny w sklepach są zdrowe i bezpieczne. Po to jest urzędowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności, aby nie dopuszczać do sytuacji, że kupujemy jakiś produkt niebezpieczny dla zdrowia. Nadzór lekarza weterynarii, zgodnie z zasadą „od pola do stołu” zaczyna się już na etapie żywienia zwierząt gospodarskich. Sprawujemy nadzór nad produkcją i wytwarzaniem pasz. Badamy, czy są one bezpieczne i natychmiast eliminujemy te, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla zwierząt. Potem sprawujemy nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w zakładach mięsnych. Przeprowadzamy badanie zwierząt przed ubojem i tuż po uboju. Wykonywane są też badania mięsa i innych produktów zwierzęcego pochodzenia na obecność pozostałości antybiotyków. Wartość eksportu polskiej żywności bije rekordy. Czy europejski konsument kupowałby coś złego i niebezpiecznego?

Leki ratują zdrowie i życie zwierząt

Jak wygląda stosowanie antybiotyków podczas hodowli zwierząt?

W Polsce i UE hodowca nie ma możliwości kupowania w aptece antybiotyków dla zwierząt. Antybiotyki mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Każde zwierzę, któremu lekarz weterynarii zaordynował antybiotyk, musi przejść okres karencji zanim zostanie poddane ubojowi. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania. Antybiotyki to dobre i skuteczne leki, pod warunkiem prawidłowego stosowania i przestrzegania okresu karencji. Ratują zdrowie i życie zwierząt, poprawiają ich dobrostan. Niewłaściwym jest profilaktyczne stosowanie ich u zdrowych zwierząt, gdyż powoduje to między innymi problem narastania oporności na antybiotyki. Aktualnie nie ma alternatywy dla ich stosowania. Jednakże należy pamiętać, że nie mogą być wykorzystywane do kompensowania błędów wynikających z nieprzestrzegania zasad „dobrej praktyki weterynaryjnej", nieprawidłowych warunków chowu, błędów w zarządzaniu lub złych warunków zoohigienicznych.

Inspekcja Weterynaryjna realizuje program monitoringowy

Problemem ostatnich lat jest to, że antybiotyki przedostają się do środowiska i coraz bardziej zwiększają odporność na nie bakterii, które nam zagrażają. Jakie działania podejmuje w tym temacie Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna?

W ramach walki z rosnącą antybiotykoopornością Inspekcja Weterynaryjna realizuje program monitoringowy, polegający na badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem obecności antybiotyków. W przypadku potwierdzenia, że w gospodarstwie stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel zwierząt nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta nie mogą zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zrzeszająca wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce włączając się walkę z opornością na antybiotyki opracowała kodeks ich rozważnego stosowania. Jest to kompendium wiedzy, jak w bezpieczny sposób stosować antybiotyki. Od lat postulujemy również ustanowienie w naszym kraju funkcji lekarza weterynarii opiekującego się stadem zwierząt na wzór większości krajów UE. Pozwoliłoby to na skuteczniejszy nadzór nad obrotem produktami leczniczymi w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. Ponadto od 2023 roku wchodzi na terenie UE Zielony Ład, którego celem jest obniżenie w skali całej UE zużycia antybiotyków o 50%. Spełnienie tych warunków będzie ogromnym wyzwaniem dla Polski.

