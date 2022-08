Prezes Pamso o inflacji: Dostajemy zapytania o wędliny, które produkowaliśmy w latach 90.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 23-08-2022, 07:50

Gwałtowna inflacja nie pozostała bez wpływu na społeczeństwo, widać trendy poszukiwania tańszych produktów lub zamienników. Jako producent dostajemy zapytania o produkty, jakie produkowaliśmy w latach 90., czyli w latach podobnej inflacji - mówi nam Bartłomiej Apanowicz, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Zakładów Mięsnych Pamso S.A.

Bartłomiej Apanowicz, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Zakładów Mięsnych Pamso S.A. wskazuje, że inflacja wpływa na zmianę zachowań konsumenckich. fot. mat. pras.

Pamso o wzroście kosztów i podwyżkach

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak Pamso radzi sobie w obecnych warunkach rynkowych? W jakich obszarach wzrosty kosztów są dla firmy największe?

Bartłomiej Apanowicz, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Zakładów Mięsnych Pamso S.A.: Nasza firma ma długa historię sięgającą 1916 r. i moglibyśmy powiedzieć, że prawdziwy kryzys był to w 1923 r., ale rzeczywiście trzeba przyznać, że obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna i niepokojąca. W tym roku napotykamy różne elementy powodujące wzrost kosztów. W pierwszym kwartale gwałtowne podwyżki cen surowca mięsnego, następnie cen paliw i komponentów produkcyjnych aż po drastyczne wzrosty cen energii elektryczne i gazu.

Czy w związku z inflacją i wzrostem cen zauważa pan lub prognozuje jakieś znaczące zmiany preferencji konsumenckich jeśli chodzi o mięso i wędliny?

Tak - taka gwałtowna inflacja nie pozostała bez wpływu na społeczeństwo, widać trendy poszukiwania tańszych produktów lub zamienników. Jako producent dostajemy zapytania o produkty, jakie produkowaliśmy w latach 90., czyli w latach podobnej inflacji. Natomiast, jeżeli nawet trendy inflacyjne mogą pokierować naszą ofertę w stronę produktów tańszych, to zawsze będą one niezmiennie wysokiej jakości.

Jak radzą sobie sklepy mięsne Pamso?

Jak w obecnym czasie radzą sobie sklepy mięsne Pamso? Domyślam się, że tu łatwiej jest przenosić wzrosty kosztów na cenę produktu, natomiast dochodzą kwestie żądań płacowych pracowników i utrzymania placówek. Jak to wygląda obecnie?

Nasze sklepy to 50 wyspecjalizowanych jednostek bazujących na marce tradycji i jakości. Oczywiście, staramy się przekładać rosnące ceny surowców na nasze wyroby - w sklepach przychodzi to łatwiej. Natomiast nie jest to takie proste. O ile ceny mięs przekładamy dość szybko, o tyle ceny przetworów zmieniamy z obawą i opóźnieniem. Należy jednak pamiętać, że gros naszej sprzedaży stanowią centra dystrybucji oraz obsługa sklepów niezależnych i sieciowych. W tym kanale spotykamy się z firmami z branż, które ciągle nie mogą zrozumieć, że rzeczywista konkurencja znajduję się poza sektorem mięsnym. Bez rentowności i pieniędzy na lobbing oraz reklamę nie będzie przyszłości. W ten sposób bardziej rozwinięte branże spychają nas do roli „czarnego charakteru” i zajmują nasze miejsce w diecie klientów.

W co inwestuje dziś Pamso?

Czy w firmie dokonały się w ostatnim czasie jakieś znaczące inwestycje? Jakie są plany Pamso na najbliższe miesiące?

Ostatnie 3 lata to czas znaczących modernizacji w naszym sektorze produkcyjnym, właściwie w cały proces produkcji od surowca do opakowania. Obecnie natomiast skupiamy się na inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Dziękuję za rozmowę.