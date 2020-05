Prezes Pekpolu: Firmy, które postawiły na marki własne mają się znacznie lepiej niż te, które ich nie produkują

Tomasz Łączyński opisuje proces wyłaniania producenta pod marką własną dla danej sieci handlowej.

- Załóżmy, że dana sieć chce stworzyć swoją parówkę. Określa parametry. Zgłasza się pięć zakładów, wybierają dwa, które produkują kolejne próby. Następnie wybierają jeden, ustalają parametry. To fakt - te cztery nie weszły, ale ten jeden wie, że będzie sprzedawał 10 ton co tydzień. Jest w stanie zautomatyzować i usprawnić procesy, zaplanować surowiec, osłonkę. Wie, że jeśli sprzedawał 40 ton parówek tygodniowo, to będzie sprzedawał na pewno 10 ton + 40 ton (może). To jest pewne, ma gwarancję marży i ceny. Dlaczego to jest złe? - pyta.

Prezes ZM Pekpol wskazuje, że marża producenta sprzedającego pod swoją marką niekoniecznie musi być wyższa niż w przypadku marki własnej sieci handlowej.

- Niektórzy mówią, że właśnie jest odwrotnie: że jest mniejsza, bo sieć stara się zbić cenę. To wszystko jest logiczne. Marka producenta musi zawierać w sobie wszystkie elementy składowe dotyczące promocji, PR i obecności na rynku. W marce własnej cała ta otoczka odchodzi. Są w Polsce firmy, co prawda w innych branżach niż mięsna, które postawiły tylko na produkcję marek własnych i one mają się znacznie lepiej niż te, które nie zdecydowały się na marki własne. Notują bardzo dobre wyniki, mają co robić i nie mają potrzeby, żeby ich produkt był np. obecny w telewizji, aby ludzie zapamiętali ich markę. Spójrzmy po prostu na to jak na inny rodzaj biznesu - podsumowuje.

