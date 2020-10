Prezes Pekpolu: Jeżeli branża mięsna poszerza portfolio w kierunku warzyw, klient tylko na tym zyskuje

Tomasz Łączyński, prezes ZM Pekpol Ostrołęka weźmie udział w sesji "Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?" podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 3-4 listopada br.

Jak informowaliśmy 23 października, Parlament Europejski odrzucił propozycję zastrzeżenia nazw produktów takich jak stek czy parówki wyłącznie dla wyrobów zawierających mięso.

Tomasz Łączyński, uważam, że taka regulacja nie jest konieczna.

- Z mojego punktu widzenia założenie, że nazwy odzwierzęce” wprowadzają w błąd, to stwierdzenie na wyrost. Najważniejszy jest klient. Poszczególne nazwy, typu „burger vege”, mają na celu właśnie przybliżenie i poinformowanie klienta, na co może liczyć, jeśli chodzi o smak i strukturę produktu, który kupuje. Myślę, że współczesny konsument jest wyedukowany i świadomy swoich wyborów. Dlatego sadzę, że nie ma powodów, żeby zakładać, że „odzwierzęce” nazwy produktów będą błędnie rozumiane przez odbiorców. Ktoś kto szuka produktu vege dodatkowo bardzo uważnie przeczyta skład – taki klient wie, czego szuka. Dlatego stwierdzenie, że kupując burgera vege będzie zakładał, że nabywa burger wołowy, rozmija się z rzeczywistym stanem rzeczy - mówi.

Prezes Pekpolu wskazuje, że to nie trend roślinny jest zagrożeniem dla branży mięsnej, ale to właśnie producenci mięsa mogą zagrozić firmom skupionym wyłącznie na produkcji roślinnej.

- Jeżeli zakładamy, że branża mięsna w coraz większym stopniu uczestniczy w rynku roślinnych zamienników mięsa, to w jaki sposób takie działanie ma uderzyć w jej interesy? Jeśli rynek dynamicznie się zmienia, a my nie będziemy chcieli się do niego dopasować, zostaniemy w tyle. A może warto na to zagadnienie spojrzeć inaczej? Branża mięsna zaczyna wchodzić ze swoją produkcją w przestrzeń warzywną, więc może to ona jest zagrożeniem dla producentów zajmujących się do tej pory warzywami? Jeżeli duzi gracze rynku mięsnego zajmują się produkcją warzywną to znaczy, że jest to opłacalne. W sytuacji, kiedy mamy moce przerobowe, technologię, maszyny i rozbudowujemy swoje portfolio właśnie w kierunku warzyw, to tylko zyskuje klient. Dla nas to najważniejsza osoba, o której uwagę zabiegamy i robimy wszystko, aby w pełni zaspokoić jej potrzeby - podsumował.