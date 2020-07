Prezes Pekpolu: Kiełbasa według receptury z lat 70 nie smakowałaby dzisiejszej młodzieży

Tomasz Łączyński, zapytany o aktualne trendy na rynku mięsa i wędlin wskazuje m.in. produkty bezglutenowe czy "bez E".

- Pojawia się ich dość dużo, ale musimy obserwować branżę, czy mamy gdzie i komu je sprzedać. Sieci zaczynają tworzyć specjalne półki czy całe działy, a potem okazuje się, że to się nie sprzedaje zgodnie z oczekiwaniami. Myślę, że trzeba dojść do takiego poziomu, żeby różnice cenowe i jakościowe między tymi produktami nie były zbyt duże - dodaje.

Prezes Pekpolu opowiedział o ciekawym eksperymencie przeprowadzonym kilka lat temu w ramach klastra "Polska Wędlina".

- Chcieliśmy zrobić produkty branżowe z lat 60-70: kiełbasę krakowską, polędwicę itp. Kilkanaście zakładów otrzymało te same receptury. Co się okazało? Każdy przywiózł inne produkty! Dopiero za trzecim razem udało się doprowadzić do tego, że były one porównywalne i trzymały ten sam standard. Następnie kiełbasy zostały podane do oceny studentom SGGW, którzy mieli je porównać z produktami obecnie funkcjonującymi na rynku. Okazało się, że produkty tradycyjne przegrały. Widocznie młodzież jest bardziej przyzwyczajona do współczesnych smaków - mówi.

Łączyński nie ukrywa, że część autorów pomysłu, zwłaszcza starszej daty była zdegustowana, ale była to nauczka i dowód na to, że smaki się zmieniają.

- Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądał rynek spożywczy w latach 60, 70, a jak wygląda dzisiaj to zobaczymy np., że podstawą były ziemniaki. Dziś producenci ziemniaków narzekają, że spożycie jest mniejsze, ale nastąpiła unifikacja. Dzisiaj ludzie jedzą pizzę, sushi, szereg innych potraw i produktów, których wcześniej nie jedli. Rynek się zmienia - podsumowuje.