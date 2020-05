Prezes Pekpolu: Marka własna to wspólny interes producenta i sieci

Tomasz Łączyński nie zgadza się z tezą, że coraz większa obecność marek własnych na półkach sieci handlowych jest zjawiskiem negatywnym.

- Tak wygląda rynek i w tym momencie bardzo mocno będzie decydował klient. Producenci, którzy mają silną pozycję, utrzymają ją. Innymi słowy, jeżeli zrobiłbym taki sam baton jak Mars i wystawił go złotówkę taniej, to zapewniam, że zawsze znajdzie się grupa która kupi Marsa, wierząc że producent zachował standardy. Czego konsument oczekuje od marki? Powtarzalności i takiego samego smaku za każdym razem. Sieci starają się przyzwyczaić klientów do swojego brandu i mocno dbają o powtarzalność, sprawdzają jakość - dodaje.

Według prezesa Pekpolu, jeśli firma spełnia standardy, które obowiązują w danej sieci i produkt naprawdę jest powtarzalny, podjęcie decyzji przez sieć o zmianie producenta w ramach marki własnej nie jest takie proste.

- To dziesiątki prób, dopracowywanie standardów, smaków. Oczywiście, że można je dopracować, ale to jest proces, a w marce własnej producent ma gwarancję stałych odbiorów. To też jest dla mnie ważne, bo jeśli marki własne w sieci x stanowią y obrotów, wiem jak mogę zaplanować prace produkcyjne. Dużo bardziej nieobliczalny jest rynek tradycyjny, gdzie z miesiąca na miesiąc potrafi nastąpić spadek o 50 proc. Natomiast, jeśli chodzi o markę własną, to wahania następują, ale nie są tak duże. Jeśli sięgnę do historii marki x na przestrzeni tygodni wiem, jakie mogą być skoki i jest to w miarę stabilne. Część producentów być może tego nie dostrzega, ale marka własna powoduje stabilizację nie tylko w procesie produkcyjnym, ale także planowania i zakupów - wskazuje.