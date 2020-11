Prezes Pekpolu na Internetowym FRSiH: Branża mięsna żyje nie tylko pewnymi informacjami, ale i plotką

Tomasz Łączyński przyznał, że branża mięsna w 2020 r. nie może się nudzić.

- Z naszej perspektywy największym problemem na dziś jest sytuacja związana z Covidem. Dzisiaj jedna osoba zarażona to ileś osób na kwarantannie. Spędza nam sen z powiek zapewnienie ciągłości produkcji, dziś jest ona zachowana. Podpisujemy kolejne kontrakty i zastanawiamy się czy uda nam się je zrealizować - dodał.

Prezes Pekpolu wskazał, że rynek żyje dzisiaj nie tylko pewnymi informacjami, ale i plotką.

- Zastanawiamy się nie nad tym, ile będzie kosztował kilogram mięsa dziś, ale ile będzie kosztował w marcu czy kwietniu. Mamy archiwalne poziomy cen z ostatnich 20 lat, ale ten rok jest inny i zupełnie nie pokrywa się z tym, co mogliśmy przewidzieć. Surowca jest bardzo dużo, część firm ma pełne mroźnie bardzo drogiego towaru i kłopoty jak z tego wyjść - dodał.

W drugiej części debaty Tomasz Łączyński opowiedział o genezie powstania roślinnej linii produktów Pekpolu "Dziarskie Jarskie"

- Linię produkujemy już od pięciu lat. Wychodząc z założenia, że mamy maszyny, urządzenia, technologie i wolne moce, można było zrobić taki produkt. Oczywiście, można rozpatrywać to w różnych kategoriach. Możemy zostać w blokach z XIX wieku i uważać, że rynek się nie zmienia. Dla mnie to jedna z nóg, dzięki której rozszerzamy ofertę dla klienta na podstawie tego, co się dzieje na rynku. Klienci się zmieniają, podobnie jak ich potrzeby. Firma też musi się zmienić i dostosować. My mamy doprowadzić do tego żeby klient z zadowoleniem kupował nasze produkty. To on jest najważniejszym elementem w grze rynkowej, a ja staram się odkryć jego potrzeby, zarówno uświadomione, jak i nieuświadomione oraz po prostu być na bieżąco - dodał.

Prezes Pekpolu wskazuje, że konsumenci są dziś świadomi, czytają etykiety i nie dają się wprowadzać w błąd.

- Nie uważam, że robienie pasztetu warzywnego w zakładzie mięsnym to przestępstwo. Mnie jako klientowi burger warzywny nie przeszkadza. Jeżeli słyszę taką nazwą to mogę się spodziewać jaka jest struktura, forma. Jeżeli klient będzie dobrze rozumiał nazwę i będzie wiedział o co chodzi, nie widzę w tym żadnego problemu - podsumował.