Prezes Pekpolu: Przejęcie sklepów Tesco przez Netto to odważny, ale dobrze przemyślany ruch

Handlowy czwartek: Tesco przejęte przez Netto. Co się zmieni na rynku handlowym?

Tomasz Łączyński, prezes Pekpolu jest przekonany, że Netto poradzi sobie z wyzwaniem, jakim jest przejęcie sklepów Tesco.

- To odważny ruch Netto, który z pewnością został dobrze przemyślany. Podstawowe pytanie dotyczy tego, co zrobi Netto i jak w obecnej sytuacji będzie się pozycjonować na rynku. Nie jest powiedziane, że powielą model, który obowiązywał do tej pory. Natomiast obserwując dotychczasowe działania tej sieci, jestem przekonany, że im się uda - mówi.

Prezes Pekpolu chwali sobie dotychczasową współpracę z Netto.

- Jest to nasz bardzo dobry partner handlowy od wielu lat, skuteczny, efektywny i dbający o klienta. Jesteśmy obecni w tej sieci zarówno z naszymi produktami, jak i marką własną i jesteśmy otwarci na poszerzanie tej współpracy. Z Tesco jakoś nigdy nie było nam po drodze. Ta sieć reprezentowała zupełnie inną koncepcję tworzenia marki i obecności na rynku - mówi.

Łączyński zwraca uwagę, że powstanie dużego podmiotu na polskim rynku niekoniecznie musi być złą wiadomością dla mniejszych i średnich zakładów mięsnych.

- Duże sieci takie, jak Kaufland, Lidl czy Biedronka w ostatnim czasie zaczynają poszukiwać regionalnych dostawców, nie tylko dużych. Oczywiście, duży może więcej, ale sieci, które posiadają wiele centrów dystrybucyjnych na terenie kraju otwierają się także na mniejszych producentów. Nam w tym roku udało nam się wejść do Biedronki i zaopatrujemy wszystkie magazyny na terenie kraju - dodaje.

Prezes ZM Pekpol przyznaje, że obecnie boryka się z niedoborem pracowników.

- Część pracowników z Ukrainy, która wyjechała z kraju przed pandemią, wciąż nie może wrócić do Polski. Staramy się zwiększać zatrudnienie i rozwiązywać ten problem, ale nie jest to łatwe. Gdybyśmy mieli więcej pracowników, moglibyśmy produkować więcej - podsumowuje.

