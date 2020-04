Prezes Pekpolu: Zakłady mięsne mają problemy z zakupem środków ochrony dla pracowników

Tomasz Łączyński, prezes Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka przyznaje, że największym wyzwaniem jest obecnie zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników.

- Staramy się jak możemy, ale ceny poszybowały w górę. Maseczki, które kupowaliśmy do niedawna po 16 groszy, kosztują obecnie 2-3 zł, a bywa, że i 7 zł za sztukę. Podobnie jest z kominiarkami, rękawiczkami. Najgorsze jest to, że nie jesteśmy w stanie fizycznie dostać ich z dnia na dzień. Zapisaliśmy się na płyn do dezynfekcji z Orlenu, ale jeszcze go nie otrzymaliśmy. Do tej pory kupowaliśmy płyn po 9 zł, obecnie kosztuje 23 zł, a w hurtowniach są oferty po 40 zł. Każdy zakład, jeśli nie ma innych możliwości, musi kupować po takiej cenie, jaka jest na rynku. Na poszukiwania tych produktów poświęcamy dużo sił i środków, bo nikt ich nam nie zapewni. Z drugiej strony jeśli mamy możliwość, kupujemy maseczki, kombinezony czy rękawiczki także dla naszego szpitala - mówi.

Prezes Pekpolu wskazuje, że pracownicy w zakładach mięsnych pracowali w rękawiczkach i maseczkach nawet wtedy kiedy nie było koronawirusa.

- Dziś dokładamy do tego dezynfekcję na liniach i przyłbice. Pamiętajmy, że nawet w normalnych warunkach wymiana rękawic następuje kilka razy w ciągu dnia. Pracownicy zmieniają je przy każdym opuszczeniu miejsca pracy. Zakłady mięsne zużywają więc setki tysięcy rękawiczek w ciągu miesiąca. Jeśli w zakładzie pracuje 500 osób to nie jest tak, że schodzi 500 rękawic dziennie. Jedni zmieniają je co pół godziny, inni co godzinę. Można więc pomnożyć te 500 razy osiem. Organizacje branżowe zaapelowały do rządu, aby włączyć zakłady przetwórstwa mięsnego do grupy branż kluczowych dla gospodarki, aby uwzględnić je w rozdziale środków ochrony i płynów do dezynfekcji. Jest to działanie logiczne - komentuje.

Prezes Pekpolu wskazuje, że jeszcze zanim rząd wydał zalecenia kryzysowe, w zakładzie wprowadzony został szereg rozwiązań związanych z dezynfekcją.

- Dotyczą one m.in. wyposażenia kierowców, ograniczeń w poruszaniu się osób z zewnątrz, itp. Staramy się monitorować wejścia i wyjścia pracowników. Rozdzieliliśmy ich czas przebywania na stołówce. Wprowadzamy rozwiązania idące dalej niż oficjalne zalecenia. Są to duże koszty związane z utrzymaniem higieny. Aby zakład mógł funkcjonować robimy z niego twierdzę - dodaje.