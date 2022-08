strefa premium

Prezes PetRepublic o nowym zakładzie, inwestycjach i rynku pet food w Polsce (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 12-08-2022, 15:24

Pół roku od uruchomienia naszego zakładu jesteśmy obecni w trzech największych sieciach w Polsce: Biedronce, Dino i Lidlu. Powoli planujemy rozbudowę i podwojenie mocy produkcyjnych - mówi nam Jarosław Kowalewski, prezes zarządu PetRepublic.

Zakład produkcyjny Pet Republic w Koluszkach ruszył w 2021 roku. fot. mat. pras.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak powstał Pet Republic?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Pet Republic to nowy projekt biznesowy CPF Poland. Skąd pomysł na wejście w produkcję karm dla zwierząt?

Jarosław Kowalewski, prezes zarządu PetRepublic: W 2017 roku kiedy CPF pojawił się w Polsce jako udziałowiec SuperDrobu, powstała spółka CPF Poland. Od początku założeniem tego podmiotu była strategiczna współpraca z centralą CPF w Tajlandii. Chcieliśmy, by rozwój i inwestycje w produkcję i przetwórstwo drobiu rozwijane były w ramach SuperDrob SA, natomiast spółka CPF Poland została dedykowana do realizacji projektów biznesowych na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Od kiedy CPF zainwestował w Polsce, przeanalizowaliśmy wiele pomysłów na akwizycje i inwestycje. Skupiamy się na projektach, w których w szybkim czasie mamy możliwość osiągnięcia synergii. Tak było np. z rozpoczęciem importu do Polski krewetek. CPF jest dużym producentem owoców morza, a jego produkty wyróżniają się bardzo wysoką jakością. Rozpoczęliśmy import krewetek, które szybko się przyjęły na polskim rynku, bo okazało się, że są one jednym z lepszych jakościowo produktów. W konsekwencji wprowadzaliśmy kolejne produkty związane z owocami morza, a następnie uruchomiliśmy zakład dedykowany dla tego segmentu produkcji. Jest to więc systematyczny rozwój danych linii biznesowych polegający na wykorzystaniu obszarów, w których CPF jest mocny na świecie.