Prezes Polpig: Walka z ASF najpilniejszym wyzwaniem dla nowego ministra rolnictwa

Zrzeszenie Producentów Papryki RP o nowym ministrze: często osoba z zewnątrz jest w stanie więcej zobaczyć niż my sami

Aleksander Dargiewicz, poproszony przez nas o komentarz do zmiany na stanowisku ministra rolnictwa, przedstawił "Rolniczą Siódemkę", czyli wyzwania dla nowego resortu rolnictwa i polskiego sektora produkcji trzody chlewnej.

Jak wskazuje, wyzwania można podzielić na te konkretne i pilne, oraz te niezbędne w perspektywie długoterminowej.

- Najpilniejszym aktualnie wyzwaniem jest walka z ASF. Hodowcy pilnie potrzebują nowego i skuteczniejszego planu walki z zarazą. Głównymi elementami tego planu jest ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa w populacji dzików, likwidacja gospodarstw za rekompensatą, które nie wprowadziły wymaganych standardów bioasekuracji, poprawa biologicznego zabezpieczenia gospodarstw. Hodowcy postulują by do sztabów kryzysowych wprowadzić reprezentantów środowisk hodowców oraz wprowadzić rekompensaty cenowe dla producentów ze stref niebieskich. Ostatnim elementem jest wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz generalnie zapewnienie w budżecie niezbędnych środków finansowych na walkę z ASF - mówi.

Dargiewicz podkreśla, że olbrzymim problemem, z jakim zmagają się hodowcy są bariery prawne dla zrównoważonego rozwoju sektora.

- Chodzi zwłaszcza o dostęp do ziemi rolniczej i utrzymanie dzierżaw z KOWR, wyznaczenie obszarów pod rozwój produkcji zwierzęcej oraz zniesienie nieuzasadnionego wymogu posiadania 70% gruntów pod nawożenie gnojowicą. W szerszej perspektywie to wypracowanie racjonalnych i możliwych do spełnienia zasad wprowadzania Zielonego ładu. Warto byłoby także uprościć procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych i generalnie ograniczyć biurokrację i nadmierny formalizm prawny i sprawozdawczy - mówi.

Hodowcy postulują także wprowadzenie cyfrowego systemu obrotu lekami i zwierzętami co umożliwi kontrolę chorób i szybką wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw.

- To z kolei poprawi transparentność w łańcuchu dostaw. Wprowadzenie tych rozwiązań umożliwi redukcję zużycia leków, kosztów gromadzenia danych i nakładów pracy. W szerszej perspektywie ministerstwo powinno wprowadzić rozwiązania wspierające ograniczanie oporności na substancje przeciwbakteryjne - wskazuje.

Sporą bolączkę są rozliczenia za sprzedane zwierzęta. Hodowcy liczą na ustalanie krajowej ceny bazowej (referencyjnej) na tydzień do przodu, a także na to że klasyfikacja poubojowa dokonywana będzie przez niezależny podmiot.