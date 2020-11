Prezes Polskiego Mięsa na Internetowym FRSiH: Zielone rozwiązania powinny być wprowadzane oddolnie, a nie odgórnie

Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso tłumaczył, że branża mięsna musi się mierzyć z roku na rok z nowymi wyzwaniami takimi, jak między innymi ASF, a teraz jeszcze doszła pandemia koronawirusa.

– Wyłączony został na jakiś czas cały kanał HoReCa, który jest jednym z ważniejszych elementów sprzedażowych dla branży mięsnej. Do tego dochodzą trudności z zatrudnieniem. Co prawda nie było u nas lockdownów w zakładach jak w USA, ale trudności są. Obecnie jest nieco lepiej niż na początku, gdy zasady postępowania były nieznane. Mamy zalecenia, które przygotowaliśmy wspólnie z KRD-IG oraz GIS, dzięki czemu przy trudnym rynku pracuje się lepiej niż na samym początku - dodał.

Prezes Polskiego Mięsa przyznał, że wciąż nierozwiązanym problemem dla branży jest kwestia ASF.

– Mieliśmy nadzieję, że zmniejszy się natężenie ASF, ale niestety, ta choroba cały czas się rozwija. W dodatku pomór wszedł do Niemiec, przez co cały kraj wypadł z eksportu na rynek chiński, co z kolei odbiło się też na nas – dodał.

Witold Choiński wspomniał też o Brexicie.

– Nadal dziś nie wiemy, w jakiej formie będzie to „rozstanie” – wrogie czy polubowne. Nie wiadomo zatem, w jakiej sytuacji znajdzie się branża mięsna. Miejmy nadzieję, że to będzie takie rozstanie, które pozwoli nam dalej handlować na dogodnych dla branży mięsnej warunkach – podsumował.

Prezes Polskiego Mięsa przyznał, że Zielony Ład jest wyzwaniem nie tylko dla branży wołowej, ale całej produkcji zwierzęcej.

- Dzisiaj do końca nie wiemy jakie są planowane obostrzenia. Jeżeli nie bylibyśmy zaskakiwani tylko wiedzielibyśmy jakie one będą, moglibyśmy się przygotować. Podobnie było w przypadku "piątki dla zwierząt". Nikt nie zrobił analizy rynku, albo jeśli analiza była to bardzo spłycona. Jeżeli każdą taką zmianę poprzedzano by analizą rynkową i prawną, uniknęlibyśmy wielu nieporozumień na linii branża- rząd - dodał.

Choiński jest zdania, że rozwiązania zawarte w "Zielonym Ładnie" powinny być wprowadzane oddolnie, a nie odgórnie.

- Mamy na rynku duże firmy, które potrafią już produkować z zerowym śladem węglowym. Powinniśmy wspierać takie rozwiązania, a nie narzucać od góry i bez analizy ograniczenia w uprawach czy produkcji. Od dawna spełniamy wymogi związane z bezpieczeństwem żywności i ochroną środowiska czy dobrostanem. Stawiane są kolejne, podczas gdy Ukraina czy Ameryka Łacińska nawet nie są w przedbiegach do spełnienia wymogów, które dziś obowiązują w UE. Stawia nas to w trudnej sytuacji, bo będziemy mieli coraz trudniejszą konkurencję światową. Jeżeli stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczki w UE, postawmy je takim krajom jak Ukraina, która będzie dla nas coraz większym konkurentem w drobiarstwie - podsumował.