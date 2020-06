Prezes Polskiego Mięsa: Strategia "od pola do stołu" jest całkowicie oderwana od realiów ekonomicznych

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r. O założeniach strategii i możliwym wpływie na branżę mięsną pisaliśmy szczegółowo w cyklu "Mięso na wtorek".

Witold Choiński wskazuje, że jedną z wielu rzeczy, którymi ta strategia się zajmie, są wzorce konsumpcji i wybory żywieniowe konsumentów, a konkretnie konsumpcja mięsa.

- O ile mi wiadomo, podejście rozważane przez Komisję sugeruje, abyśmy przestali promować produkty mięsne, przestali stymulować ich produkcję i narzucili bardziej ukierunkowane stosowanie przepisów podatkowych dotyczących mięsa. Drugim elementem wysuniętym przez Komisję i zwolenników od pola do stołu jest potrzeba ograniczenia produkcji zwierzęcej i zmiany orientacji na rodzaje produkcji roślinnej - mówi.

W ocenie prezesa Związku Polskie Mięso jest to uproszczona wizja rolnictwa, niebezpieczna pod wieloma względami.

- Obecnie blisko 30 procent gruntów rolnych w Europie uważa się za grunty marginalne, na których uprawa roślin uprawnych byłaby praktycznie niemożliwa i niezwykle kosztowna z punktu widzenia środowiska i klimatu. Europejscy i polscy hodowcy zwierząt odgrywają wiodącą rolę w utrzymywaniu pastwisk, łąk zapobieganiu zamykaniu górskich terenów wiejskich i rozprzestrzenianiu się pożarów lasów w lecie - dodaje.

Choiński nie ma wątpliwości, że proponowana przez Komisję Europejską nowa strategia jest całkowicie oderwana od obecnych realiów ekonomicznych.

- Co gorsza, całkowicie nie uwzględnia ona prognoz wzrostu populacji na świecie i w związku z tym zapotrzebowania na białko zwierzęce. Z kolei pomysł, by do 2030 roku co najmniej 25 procent gruntów rolnych przeznaczyć na rolnictwo ekologiczne rodzi pytanie, czy tak naprawdę za dziewięć i pół roku będzie wysoki popyt na rynku na produkty ekologiczne, że tego rodzaju produkcja będzie rentowna? Są analizy, które wskazują, że produkcja ekologiczna będzie rosła i klienci tego będą oczekiwali. Przypomnę jeden fakt, że 10 lat temu wielu ekspertów twierdziło, że w 2020 roku nastąpi niemal śmierć branży mięsnej, bo mięso stanie się passe. Tak się nie stało i tak nie się nie stanie, bo konsumenci oczekują wysokiej jakości białka zwierzęcego, bo wiedzą, że jest ono potrzebne do prawidłowego rozwoju człowieka - podsumowuje.