Prezes Polskiego Mięsa: Sytuacja w handlu wołowiną nadal mało stabilna

Zdaniem prezesa Związku Polskie Mięso, pomimo wzrostów cen bydła w skupie, handel nadal jest w trudnej sytuacji m.in. ze względu na przedłużające się ograniczenia rynku HoReCa.

- Rok 2020 dla producentów wołowiny nie należał do najlepszych. Sytuacja na rynku była mocno rozchwiana z jednej strony przez COVID-19 a z drugiej zamieszaniem wokół ustawy o ochronie zwierząt, która to zakładała wprowadzenie do polskiego sytemu prawnego ograniczenia w ubojach religijnych. Pomimo, że od tego czasu minęło już kilka tygodni sytuacja na rynku wołowiny nadal jest mało stabilna – twierdzi Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Zdaniem Choińskiego, nadal największy wpływ na sytuacje podażowo-popytową ma COVID-19 i związane z tym ograniczenia w handlu. Rynek HoReCa praktycznie przestał istnieć i to zarówno w kraju jak i za granicą.

