strefa premium

Prezes SmakMak: Dzięki funduszowi jesteśmy gotowi na szybszy rozwój i przejęcia (wywiad)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-11-2022, 14:57

W dalszych (nieodległych) planach mamy rozwój portfela produktów oraz infrastruktury produkcyjnej. Mówiąc to mam na myśli różne scenariusze – dalszy dynamiczny rozwój własnego potencjału oraz akwizycje brandów, zakładów w Polsce i zagranicą - mówi nam Tomasz Średziński, prezes zarządu SmakMak Sp. z o.o.

Tomasz Średziński, prezes zarządu SmakMak Sp. z o.o. fot. mat. pras.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak doszło do inwestycji THC w SmakMak?

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Jak doszło do nawiązania współpracy między SmakMak a Funduszem THC? Czy to państwo poszukiwaliście inwestora czy też fundusz zwrócił się do Was z propozycją?

Tomasz Średziński, CEO SmakMak Sp. z o.o.: Nie jest to tajemnicą. Sytuacja na rynku wymusza zdecydowane działania, nasi klienci oczekiwali od nas większej skali, dynamiki, nowości produktowych, a my mając wypracowaną przez lata wiedzę i doświadczenie mieliśmy głowy pełne pomysłów. Mieliśmy prawie wszystko do działania ale szukaliśmy środków na urzeczywistnienie naszych planów. Nie chodziło wyłącznie o twarde finansowanie, chodziło o partnera z którym skorzystalibyśmy z efektu synergii i moglibyśmy dokonać istotnego skoku na inny poziom funkcjonowania, znacznie wyższy poziom.