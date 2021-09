Prezes SRW: Polacy wrócili do zakupów mięsa z lady

- Widzimy, że konsumenci znowu wrócili do zakupów mięsa z lady. Biorąc pod uwagę nowe przepisy opakowaniowe, które nas czekają, rozwijanie tego modelu przez sieci to doskonały pomysł - mówi nam Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-09-2021, 10:48

Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP o sytuacji na rynku wołowiny. fot. PTWP

Rynek wołowiny - ceny rewelacyjne dla hodowców

Prezes SRW RP przyznaje, że rynek wołowiny rządzi się obecnie dziwnymi prawami.

- Nie ma obecnie na rynku większego importera, który by go zdominował. Dziś eksportujemy wołowinę tylko do Unii Europejskiej. Ceny są obecnie rewelacyjne dla hodowców, w związku z czym niektórzy z nich przetrzymują zwierzęta licząc, że cena jeszcze bardziej wzrośnie. Polacy jedzą trochę więcej mięsa wołowego - mówi.

Janusz Rodziewicz zauważa, że znów rośnie sprzedaż mięsa i wyrobów z lad chłodniczych.

- To bardzo dobry kierunek i widzimy, że konsumenci znowu wrócili do zakupów mięsa z lady. Biorąc pod uwagę nowe przepisy opakowaniowe, które nas czekają, rozwijanie tego modelu przez sieci, m.in. Polomarket i Dino to doskonały pomysł - dodał.

Inspekcje weterynaryjne - nierozwiązany problem

Prezes SRW RP poruszył także temat niedofinansowania inspekcji weterynaryjnych.

- GIW i wojewódzkie inspekcje są mocno niedofinansowane. Lekarzy jest po prostu za mało, przez co możemy stracić niektóre uprawnienia eksportowe, gdyż nie wypełniamy warunków narzucanych przez Komisję Europejską - dodał.

Stowarzyszenie wskazuje, że paradoksalnie dla małych i średnich zakładów mięsnych sytuacja jest trudniejsza niż na początku pandemii.

- W pandemii zakłady dawały sobie radę. Obecnie przeżywają ogromne trudności. Wzrosły ceny paliwa, prądu, dzierżaw, praktycznie wszelkich kosztów. Mimo tego, że mięso jest stosunkowo tanie, niewielki dostęp do sieci i mały eksport powodują, że małe zakłady mają duże trudności i grożą im upadłości. Natomiast zakłady większe jakoś dają sobie radę dzięki eksportowi do UE mięsa i wyrobów. Co prawda wciąż nie są to dobre ceny, ale wolumenowo wygląda to nie najgorzej - podsumowuje Rodziewicz.