Nie wiemy, czy klient tak naprawdę oczekuje żywności eko, czy żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony - mówił Piotr Her, prezes Zarządu SuperDrob SA podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Piotr Her, prezes Zarządu SuperDrob SA. | fot. PTWP

Piotr Her, prezes Zarządu SuperDrob SA był jednym z prelegentów debaty “Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania” odbywającej się podczas FRSiH 2023.

Odpowiedzią SuperDrob na wyzwania stojące przed branżą jest realizacja strategii zrównoważonego rozwoju: poprawa efektywności, dobrostanu zwierząt i warunków pracy pracowników.

Prezes SuperDrob: Turbulencje to błogosławieństwo

- Staramy się być dobrym pracodawcą: stawiamy na ludzi i możemy się pochwalić, że zaangażowanie pracowników wg metodologii Gallupa wzrosło o 50% - mówił Piotr Her. - Staramy się też być bardziej efektywni: można powiedzieć, że turbulencje, które mamy za sobą, to błogosławieństwo, ponieważ był to okres wzmożonej motywacji i wejścia w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Prezes SuperDrob zaprotestował przeciwko uznawaniu branży mięsnej za głównego winowajcę zmian klimatycznych: stwierdził, że na tej liście powinno się umieścić choćby takie branże jak logistykę i transport. Natomiast dbałość o dobrostan zwierząt, przejawiana przez firmy z branży mięsnej, jest bardzo dobrą odpowiedzią na potrzeby zdrowego odżywiania.

- SuperDrob jest największym w kraju producentem kurczaka z chowu bez antybiotyków. Stosujemy opomiarowanie hodowli na każdym etapie procesu i staramy się analizować dane przy użyciu wewnętrznych systemów korzystających ze sztucznej inteligencji - mówił Piotr Her.

Czy klient jest gotowy zapłacić więcej za eko?

Prezes SuperDrob postawił pytanie: czy klient jest gotowy zapłacić więcej za eko? Czy może klient oczekuje czegoś, co zostało wyprodukowane w sposób zrównoważony? W odpowiedzi stwierdził, że produkcja ekologiczna w standardzie europejskim wymaga dużo większych areałów ziemi niż produkcja konwencjonalna, dużo większych nakładów pracy, a w konsekwencji przynosi dużo niższy efekt. Nie zgodził się natomiast z tym, że areał jest wyznacznikiem wielkości produkcji, czego przykładem jest Holandia.

- Konsumenci nie do końca wiedzą, o ile produkt eko musi być droższy. Dlatego powinniśmy iść w kierunku rolnictwa zrównoważonego, zachowującego dobrostan i szanującego planetę, a jednocześnie produkującego w cenach dostępnych dla konsumentów. Polska jest największym eksporterem drobiu w Europie, trzecim na świecie i na tym powinniśmy budować; nawet z rozdrobnieniem możemy być liderami w dziedzinach specjalistycznych; ciężko będzie konkurować z graczami globalnymi, ale możemy szukać naszych przewag w produktach z wartością dodaną - stwierdził Piotr Her.

