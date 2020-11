Prezes SuperDrobu na Internetowym FRSiH: Jeżeli pandemia potrwa dłużej, branża będzie musiała ograniczyć produkcję

Marcin Świąć przyznał, że od pojawienia się pandemii w Polsce zebrania w firmie przypominają relacje z frontu.

- Skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i to nam się udaje. Jeśli chodzi o produkcję, jesteśmy dość dobrze zdywersyfikowani. Jesteśmy obecni zarówno w horece, jak i kanale nowoczesnym na zachodzie Europy. Ten drugi radzi sobie dobrze i przejął po części popyt ze strony horeki - dodał.

Prezes SuperDrobu przypomniał, że Polska produkuje 200 tys. ton drobiu miesięcznie, z czego połowa trafia na eksport.

- Pamiętajmy, że zamkniecie horeki to nie tylko restauracje, ale też stołówki w szkołach czy na uczelniach. Na zachodzie Europy tam wszędzie ludzie jedzą posiłki. Powoduje to duże perturbacje w Polsce. Najgorsza jest nieprzewidywalność. Nie wiemy jak długo to wszystko potrwa. Dla nas jest to pewien problem jak ustawić biznes na najbliższe 4-5 miesięcy, a decyzję o tym, co będę produkował w marcu muszę podjąć dzisiaj. Jeżeli kryzys ma potrwać dłużej to niestety, ale branża będzie musiała zmniejszyć produkcję, bo mięsa będzie po prostu za dużo. Nas to póki co nie dotyka, radzimy sobie w miarę ok. Mam wrażenie, że branża dostosowała się już do ptasiej grypy i to jej brak jest dla nas anomalią. Brexit stanowi problem, bo Polska jest głównym eksporterem do Wielkiej Brytanii i jest to bardzo ważny rynek dla branży. Sądzimy, że UE i Londyn będą musieli się dogadać- dodał.

W drugiej części debaty Marcin Świąć przyznał, że jest zadowolony z faktu, że społeczeństwo zaczęło dostrzegać potrzebę dbania o środowisko.

- Większość zmian idzie w dobrym kierunku. Ja też jadąc nad morze chciałbym się kąpać w otoczeniu ryb, a nie plastikowych butelek. Uważam, że gdyby społeczeństwo nie wymogło pewnych rzeczy na biznesie, biznes by się w tej sprawie kompletnie nie ograniczał - wskazał.